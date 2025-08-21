Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 9:26 AM IST

    പ​ട​വ് കു​ടും​ബ​വേ​ദി പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം; വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    സീ​നി​യ​ർ: സോ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, യു​മ്‌​നാ സ​ഗീ​ർ, റി​ഫ അ​ഫ്രി​ൻ, മ​ന്ഹ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌

    മ​നാ​മ: പ​ട​വ് കു​ടും​ബ​വേ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.ജൂ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം - ആ​ദി​ഷ് എ. ​രാ​കേ​ഷ്, ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​നം - ഫാ​ത്തി​മ അ​ന​സ്, മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം - ആ​യു​ഷ് രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    സീ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം : സോ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ്,: ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം: യൂ​മ്‌​ന സ​ഗീ​ർ, മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം: റി​ഫ അ​ഫ്രി​ൻ, മ​ൻ​ഹ അ​ഷ്റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. "സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ചി​ന്ത​ക​ൾ " എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും, "സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യാ​ന​ന്ത​ര ഇ​ന്ത്യ​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും" എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ആ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്.

    ജൂ​നി​യ​ർ: ആ​ദി​ഷ് കെ. ​രാ​ജേ​ഷ്, ഫാ​ത്തി​മ അ​ന​സ്, ആയു​ഷ് രാ​ജേഷ്

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തി​യ​താ​യും ഇ​ത്ത​രം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ദേ​ശ​സ്നേ​ഹം വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ഉ​ത​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.പ​ട​വ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നി​ൽ ബാ​ബു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ പ​ട്ടാ​മ്പി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഉ​മ്മ​ർ പാ​നാ​യി​ക്കു​ളം, എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് അം​ഗം സ​ഹി​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf Newsspeech competitionwinnersBahrain NewsPadav Kudumbavedi
    News Summary - Padav Kudumbavedi Speech Competition; Winners announced.
