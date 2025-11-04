Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപ​ട​വ് കു​ടും​ബ​വേ​ദി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 9:29 AM IST

    പ​ട​വ് കു​ടും​ബ​വേ​ദി കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം -വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ട​വ് കു​ടും​ബ​വേ​ദി കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം -വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, സ​രി​ത സു​രേ​ഷ്, നൂ​ർ​ജി നൗ​ഷാ​ദ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ട​വ് കു​ടും​ബ​വേ​ദി ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സീ​സ​ൺ -3 വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. സ​രി​ത മം​ഗ​ല​ത്ത് പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നൂ​ർ​ജി നൗ​ഷാ​ദ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. മി​ക​ച്ച പോ​യ​ന്റ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ സു​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, അ​നു​ജ എ​ലി​സ​ബ​ത്ത്, നൗ​ഷാ​ദ് മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം എ​ൻ‌.​കെ, എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ഹാ​ര​വും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ട​വ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നി​ൽ ബാ​ബു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ പ​ട്ടാ​മ്പി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഉ​മ്മ​ർ പാ​നാ​യി​ക്കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​ഹി​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ ക്വി​സ് മാ​സ്റ്റ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQuiz CompetitionBahrain News
    News Summary - Padav Kudumbavedi Kerala Piravi Online Quiz Competition - Winners announced
    Similar News
    Next Story
    X