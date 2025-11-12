Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    12 Nov 2025 1:43 PM IST
    12 Nov 2025 1:43 PM IST

    പാ​ക്ട് കാ​യി​ക​മേ​ള ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    പാ​ക്ട് കാ​യി​ക​മേ​ള ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    പാ​ക്ട് കാ​യി​ക മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ തി​യ​റ്റ​ർ (പാ​ക്ട്) കാ​യി​ക​മേ​ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. വ​ർ​ഷം തോ​റും പാ​ക്ട് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന കാ​യി​ക​മേ​ള​ക്ക് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​വും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ലം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് വ്യാ​യാ​മ​വും കാ​യി​ക രം​ഗ​വും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പാ​ക്ട് കാ​യി​ക മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നാ​ലു ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി ഇ​രു​ന്നൂ​റി​ലേ​റെ പേ​ർ മ​ത്സ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പാ​ക്ട് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​വ​ദാ​സ് നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ക​ർ​മ്മം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഡ്വ. മു​രു​ക​ദാ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തും കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​വാ​ൻ പാ​ക്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ഡ്വ. മു​രു​ക​ദാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പാ​ക്ട് ചീ​ഫ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജ്യോ​തി മേ​നോ​ൻ, ധ​ന്യ രാ​ഹു​ൽ, സു​ധീ​ർ, സ​ജി​ത സ​തീ​ഷ്, ഉ​ഷ സു​രേ​ഷ്, സ​തീ​ഷ് ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മൂ​ർ​ത്തി നൂ​റ​ണി, ജ​ഗ​ദീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ദീ​പ​ക് വി​ജ​യ​ൻ, രാം​ദാ​സ് നാ​യ​ർ, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, അ​ശോ​ക​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ര​വി മാ​രാ​ത്ത്‌ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

