    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 12:54 PM IST

    പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രെ പാ​ക്ട് ആ​ദ​രി​ച്ചു

    പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രെ പാ​ക്ട് ആ​ദ​രി​ച്ചു
    ഡോ. ​മം​ഗ​ളം സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ അ​വ​ാർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യ

    പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രെ പാ​ക്ട് ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​ച്ച സം​ഭ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഡോ. ​മം​ഗ​ളം സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യ അ​മാ​ദ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രെ പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ തി​യ​റ്റ​ർ (പാ​ക്ട്)​ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    നാ​ട്ടി​ലും പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തും ഒ​ട്ടേ​റെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ ആ​ണെ​ന്ന​ത് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് പാ​ക്ട് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ക്ടി​ന്റെ കൂ​ടി നേ​ട്ട​മാ​ണ്. ത​ന്റെ അ​ച്ഛ​ന്റെ​യും അ​മ്മ​യു​ടെ​യും പേ​രി​ൽ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ച​ന്ദ്ര​മ്മ മാ​ധ​വ​ൻ നാ​യ​ർ (സി.​എം.​എ​ൻ ) ട്ര​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത അ​നേ​ക​ർ​ക്ക് വീ​ടും ചി​കി​ത്സാ​സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​രാ​ലം​ബ​രാ​യ ഒ​ട്ടേ​റെ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് പെ​ൻ​ഷ​നും ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​ർ ബി​സി​ന​സു​കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ വേ​റി​ട്ട വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​ണെ​ന്നും പാ​ക്ടി​നെ എ​ന്നും ചേ​ർ​ത്ത്‌ പി​ടി​ക്കു​ന്ന പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രോ​ടു​ള്ള ന​ന്ദി​യും ക​ട​പ്പാ​ടും വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​ണെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പാ​ക്ട് ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജ്യോ​തി മേ​നോ​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​വ​ദാ​സ് നാ​യ​ർ, സ​ജി​ത സ​തീ​ഷ്, ഉ​ഷ സു​രേ​ഷ്, ര​മ്യ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, മൂ​ർ​ത്തി നൂ​റ​ണി, ജ​ഗ​ദീ​ഷ് കു​മാ​ർ, രാ​മ​നു​ണ്ണി കോ​ടൂ​ർ, സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു,

    TAGS:pactBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - PACT pays tribute to Pambavasan Nair
