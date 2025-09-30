Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപാ​ക്ട് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 2:11 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 2:11 PM IST

    പാ​ക്ട് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി; ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ ക​ലാ​വി​രു​ന്നു​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി

    text_fields
    bookmark_border
    പാ​ക്ട് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി; ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ ക​ലാ​വി​രു​ന്നു​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി
    cancel
    camera_alt

    പാ​ക്ട് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് എം.​പി വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ തി​യ​റ്റ​ർ (പാ​ക്ട്)​ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സം​ഗ​വു​മാ​യി മാ​റി. സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഈ​ഗി​ൾ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ 2500ലേ​റെ പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​വ​ദാ​സ് നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ല​ക്കാ​ട് എം.​പി വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹു​സൈ​ൻ ജ​നാ​ഹി, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വം വ​ലീ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം കാ​നൂ, അ​മാ​ദ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ് എം.​ഡി പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​ർ, മു​ൻ വ​നി​ത ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗം തു​ള​സി ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ, ബ്രോ​ഡ​ൻ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ടി​ങ് ക​മ്പ​നി എം.​ഡി ഡോ. ​കെ.​എ​സ്. മേ​നോ​ൻ, പാ​ക്ട് ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജ്യോ​തി മേ​നോ​ൻ, വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ജി​ത സ​തീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക് ഏ​റെ വ​ലു​താ​ണെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പാ​ക്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ഗ്രൂ​പ് ലോ​ഞ്ച് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സം​രം​ഭ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ജി​ൻ ഹെ​ൻ​ട്രി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ബാ​ബു​രാ​ജും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ ക​ലാ​വി​രു​ന്നു​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. പ്ര​ശ​സ്ത സി​നി​മ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ പ്ര​ശോ​ഭ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ന​യി​ച്ച സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് ഏ​റെ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ പാ​ക്ട് വ​നി​ത​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തി​രു​വാ​തി​ര​യും കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി​യും കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്നു. ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന പാ​ക്ട് ഭാ​ര​വാ​ഹി സു​ഭാ​ഷ് മേ​നോ​നെ ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ എം.​പി ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. റൈ​റ്റ് ചോ​യ്സ് കാ​റ്റ​റേ​ഴ്സ് ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ രു​ചി​വൈ​ഭ​വം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​യി.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഇ.​വി. വി​നോ​ദ്, രാം​ദാ​സ് നാ​യ​ർ, ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സു​ഭാ​ഷ് മേ​നോ​ൻ, മൂ​ർ​ത്തി നൂ​റ​ണി, ര​മ്യ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ജ​ഗ​ദീ​ഷ് കു​മാ​ർ, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, സ​തീ​ഷ് ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കെ.​ടി. ര​മേ​ഷ്, സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്, ദീ​പ​ക് വി​ജ​യ​ൻ, സു​ധീ​ർ, ഉ​ഷ സു​രേ​ഷ്, ബാ​ബു, രാ​മ​നു​ണ്ണി കോ​ടൂ​ർ, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ധ​ന്യ രാ​ഹു​ൽ, ര​മ്യ സു​ധി, ഷീ​ബ ശ​ശി, അ​നി​ൽ മാ​രാ​ർ, സ​ന്തോ​ഷ്‌ ക​ട​മ്പാ​ട്ട്, പ​പ്പ​ൻ മേ​നോ​ൻ, ബാ​ല​ൻ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ര​വി മാ​രാ​ത്ത്‌ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Pact Onam celebrations turned out to be a highlight
    Similar News
    Next Story
    X