    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:52 AM IST

    പാക്ട് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

    പാ​ക്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    Listen to this Article


    മ​നാ​മ: പാ​ല​ക്കാ​ട് ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ തി​യ​റ്റ​ർ (പാ​ക്ട്) സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നൂ​റി​ലേ​റെ പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക്യാ​മ്പ് സ​ജീ​വ​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം നേ​ടി. പാ​ക്ട് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജ്യോ​തി മേ​നോ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്, ര​വി മാ​രാ​ത്ത്, സ​ജി​ത സ​തീ​ഷ്, ഉ​ഷ സു​രേ​ഷ്, ജ​ഗ​ദീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ദീ​പ​ക് വി​ജ​യ​ൻ, സ​തീ​ഷ് ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സു​ധീ​ർ, കെ.​ടി. ര​മേ​ഷ്, ഇ.​വി. വി​നോ​ദ്, ര​മ്യ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ഷീ​ബ ശ​ശി എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പ് ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​ൻ, സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ കെ.​ടി. സ​ലിം, റ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല, അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. മൂ​ർ​ത്തി നൂ​റ​ണി ന​ന്ദി​പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    Girl in a jacket

