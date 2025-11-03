പാക്ട് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

പാക്ട് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: പാലക്കാട് ആർട്സ് ആൻഡ് കൾചറൽ തിയറ്റർ (പാക്ട്) സൽമാനിയ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. നൂറിലേറെ പേർ പങ്കെടുത്ത ക്യാമ്പ് സജീവമായ പ്രതികരണം നേടി. പാക്ട് പ്രസിഡന്റ് അശോക് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചീഫ് കോഓഡിനേറ്റർ ജ്യോതി മേനോൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. സൽമാനുൽ ഫാരിസ്, രവി മാരാത്ത്, സജിത സതീഷ്, ഉഷ സുരേഷ്, ജഗദീഷ് കുമാർ, ദീപക് വിജയൻ, സതീഷ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, സുധീർ, കെ.ടി. രമേഷ്, ഇ.വി. വിനോദ്, രമ്യ ഗോപകുമാർ, ഷീബ ശശി എന്നിവർ ക്യാമ്പ് ഏകോപിപ്പിച്ചു. ന്യൂ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഗോപിനാഥ് മേനോൻ, സാമൂഹികപ്രവർത്തകരായ കെ.ടി. സലിം, റഫീഖ് അബ്ദുല്ല, അൻവർ നിലമ്പൂർ എന്നിവർ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ചു. മൂർത്തി നൂറണി നന്ദിപ്രകാശനം നടത്തി.
