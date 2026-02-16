പാക്ട് വാർഷിക പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: പാലക്കാട് ആർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ തിയറ്റർ (പാക്ട്) വാർഷിക പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് അശോക് കുമാർ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശിവദാസ് നായർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. പാക്ട് ചീഫ് കോഓഡിനേറ്റർ ജ്യോതി മേനോൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 2025 വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശിവദാസ് നായർ, വനിത വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് സജിത സതീഷ് എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ചു.
ട്രഷറർ മൂർത്തി നൂറണി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും പ്രിയ രാജേഷ് റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുകയും ചെയ്തു. 2026 നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിപുലമായ പരിപാടികളെ സംബന്ധിച്ചും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. പാക്ട് ഇരുപതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ലോഗോ, ടാഗ് ലൈൻ, കവിത രചന മത്സര വിജയികളെ യോഗത്തിൽ ആദരിച്ചു. പാക്ട് അംഗം ഭാരതി ജയ്ദീപിന്റെ മാതാവിനെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. ഉഷ സുരേഷ്, രാംദാസ് നായർ, അനിൽ കുമാർ, ജഗദീഷ് കുമാർ, സതീഷ് കുമാർ, സൽമാനുൽ ഫാരിസ്, ദീപക് വിജയൻ, ഇ.വി വിനോദ്, അശോക് മണ്ണിൽ, സുധീർ, രമ്യ സുധി, ഷീബ ശശി,ധന്യ രാഹുൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. രമ്യ ഗോപകുമാർ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു.
