Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 8:49 AM IST

    പി. കൃഷ്ണപിള്ള അനുസ്മരണം

    മ​നാ​മ: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​സേ​നാ​നി​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത പി. ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ. പ്ര​തി​ഭ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബി​നു ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം എ​ൻ.​കെ. വീ​ര​മ​ണി സ​മ​കാ​ലി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി.കേ​വ​ലം 42 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​മാ​ത്രം ജീ​വി​ച്ച് ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ വി​ധി മാ​റ്റി​യെ​ഴു​തു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച മ​ഹാ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു പി. ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യെ​ന്ന് അ​നു​സ്മ​ര​ണ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ലോ​ക​ത്തി​ന് ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വെ​ളി​വാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളെ തു​റ​ന്നു​കാ​ണി​ക്കാ​നും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നും മു​ഴു​വ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ്ര​തി​ഭ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ഹേ​ഷ് കെ.​വി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി പി. ​ശ്രീ​ജി​ത്ത്, വ​നി​താ വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി റീ​ഗ പ്ര​ദീ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

