    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 9:49 AM IST

    പി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ഗാ​ന​മേ​ള കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ നാ​ളെ

    ‘വ​സ​ന്ത​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ര​വി മേ​നോ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    പി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ഗാ​ന​മേ​ള കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ നാ​ളെ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘വ​സ​ന്ത​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ര​വി മേ​നോ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. അ​ന്ത​രി​ച്ച പ്ര​ശ​സ്ത പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ പി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം ന​ൽ​കു​ന്ന പി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ അ​വാ​ർ​ഡും ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള ഗാ​ന​മേ​ള​യും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ക്കും.

    മ​ല​യാ​ള ഗാ​ന​ര​ച​ന​യു​ടെ​യും സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ​യും ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ല കൗ​തു​ക​ങ്ങ​ളും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് സം​ഗീ​താ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​യി മാ​റി​യ വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് ര​വി മേ​നോ​ൻ. മ​ല​യാ​ള ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ ക​ഥ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ക്കും.

    ഇ​ന്ന് രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മു​ഖാ​മു​ഖം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പി. ​ഭാ​സ്ക​ര​ൻ, വ​യ​ലാ​ർ, ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി, ഒ.​എ​ൻ.​വി. കു​റു​പ്പ്, അ​ർ​ജു​ന​ൻ മാ​ഷ്, ദേ​വ​രാ​ജ​ൻ, എം.​എ​സ്. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ, എം.​ബി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഗീ​ത പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് ര​വി മേ​നോ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ, ശ്രാ​വ​ണം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് 7.30 മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ഗാ​ന​മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രാ​യ പ​ന്ത​ളം ബാ​ല​ൻ, ര​വി​ശ​ങ്ക​ർ, പ്ര​മീ​ള എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

