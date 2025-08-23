Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    23 Aug 2025 3:45 PM IST
    Updated On
    23 Aug 2025 3:45 PM IST

    പി. ജയചന്ദ്രൻ അനുസ്മരണം; കേരളീയ സമാജത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാന പരിപാടികൾ

    പി. ജയചന്ദ്രൻ അനുസ്മരണം; കേരളീയ സമാജത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാന പരിപാടികൾ
    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യ ഗാ​യ​ക​ൻ പി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ‘ശ്രാ​വ​ണം 2025’ നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ‘കാ​വ്യ​പു​സ്ത​ക​മ​ല്ലോ ജീ​വി​തം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ പാ​ടി​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ഗാ​ന​വി​രു​ന്ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് (തി​രു​വോ​ണ​ദി​നം) വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​ൻ പ​ന്ത​ളം ബാ​ല​ൻ, ര​വി ശ​ങ്ക​ർ, പ്ര​മീ​ള എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​ന​നി​രൂ​പ​ക​നും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ര​വി മേ​നോ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി ‘ബി.​കെ.​എ​സ് ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് 2025’ എ​ന്ന സം​ഗീ​ത​മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ പാ​ടി​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി നാ​ല് പ്രാ​ഥ​മി​ക റൗ​ണ്ടു​ക​ളും ഒ​രു ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​ത്സ​ര​പ​ര​മ്പ​ര​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​രു​ഷ-​സ്ത്രീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും പ്രേ​ക്ഷ​ക വോ​ട്ടി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഓ​ഡി​യ​ൻ​സ് ചോ​യ്സ് അ​വാ​ർ​ഡും ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23ന് ​ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ‘ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ ക​ലാ​ജീ​വി​ത​ത്തോ​ട് അ​ൽ​പ​മെ​ങ്കി​ലും നീ​തി പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഗാ​ന​മേ​ള​ക്കൊ​പ്പം അ​വാ​ർ​ഡ് മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സാ​ധാ​ര​ണ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, സം​ഗീ​താ​സ്വാ​ദ​ക​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക യാ​ത്ര​യാ​ണ് ‘ശ്രാ​വ​ണം 2025’ എ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ‘ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ത്സ​രം സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​ണ്. പ്രാ​ഥ​മി​ക റൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഫൈ​ന​ലും ഗാ​ന​മേ​ള​യും വ​ലി​യൊ​രു ആ​ഘോ​ഷ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു

    ഓ​ണം മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത​യു​ടെ ദി​ന​മാ​ണെ​ന്ന​തു​പോ​ലെ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ എ​ന്നും ഗൃ​ഹാ​തു​ര​മാ​യി​രി​ക്കും. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് തി​രു​വോ​ണ​ദി​ന​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഗാ​ന​മേ​ള സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ശ്രാ​വ​ണം 2025 ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

