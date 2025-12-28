Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    28 Dec 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    28 Dec 2025 9:12 AM IST

    പി. ​ഭാ​സ്ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ ജ​ന്മ​ശ​താ​ബ്ദി ആ​ഘോ​ഷം ജ​നു​വ​രി 2ന്

    പി. ​ഭാ​സ്ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ ജ​ന്മ​ശ​താ​ബ്ദി ആ​ഘോ​ഷം ജ​നു​വ​രി 2ന്
    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​ശ​സ്ത

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ വി.​ടി. മു​ര​ളി സ്വീകരിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    ​മ​നാ​മ: മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ ക​വി​യും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന പി. ​ഭാ​സ്ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ ജ​ന്മ​ശ​താ​ബ്ദി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വേ​ദി​യാ​കു​ന്നു. ഓ​റ ആ​ർ​ട്സ് ന്റെ ​ബാ​ന​റി​ൽ പ്ര​മു​ഖ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ഭൂ​മി​ക’​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഓ​ർ​ക്കു​ക വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും’ എ​ന്ന സം​ഗീ​ത സാ​യാ​ഹ്നം ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ട് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്ക് സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ശ​സ്ത ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ വി.​ടി. മു​ര​ളി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ല​ർ​മ​ണം പ​ട​ർ​ന്ന നൂ​റു​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​ഗീ​ത​യാ​ത്ര​യി​ൽ ഭാ​സ്ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി.​ടി. മു​ര​ളി​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ മ​റ്റു ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    മ​ല​യാ​ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​ഗീ​ത ലോ​ക​ത്തെ സു​വ​ർ​ണ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ​യും കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഭാ​സ്ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ കാ​വ്യ​പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഒ​രു അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ യാ​ത്ര​യാ​യി​രി​ക്കും ‘ഓ​ർ​ക്കു​ക വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും’ എ​ന്ന് ഭൂ​മി​ക ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.​കൂ ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ.​എ. സ​ലിം ( 3221 8850), ര​ജി​ത സു​നി​ൽ (66911311) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

