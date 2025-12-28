പി. ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററുടെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷം ജനുവരി 2ന്text_fields
മനാമ: മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവിയും ഗാനരചയിതാവും സംവിധായകനുമായിരുന്ന പി. ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററുടെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ബഹ്റൈൻ വേദിയാകുന്നു. ഓറ ആർട്സ് ന്റെ ബാനറിൽ പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയായ ‘ഭൂമിക’യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും’ എന്ന സംഗീത സായാഹ്നം ജനുവരി രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് സമാജം ഡയമണ്ട് ജൂബിലി ഹാളിൽ അരങ്ങേറും. ആഘോഷങ്ങളിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായകനും എഴുത്തുകാരനുമായ വി.ടി. മുരളി ബഹ്റൈനിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലർമണം പടർന്ന നൂറുവർഷങ്ങൾ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന ഈ സംഗീതയാത്രയിൽ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററുടെ അനശ്വരമായ ഗാനങ്ങൾ വി.ടി. മുരളിയും ബഹ്റൈനിലെ ശ്രദ്ധേയരായ മറ്റു കലാകാരന്മാരും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കും.
മലയാള ചലച്ചിത്ര സംഗീത ലോകത്തെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഗീത സന്ധ്യ ആസ്വദിക്കാൻ എല്ലാ പ്രവാസി മലയാളികളെയും കുടുംബസമേതം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററുടെ കാവ്യപ്രപഞ്ചത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു അവിസ്മരണീയ യാത്രയായിരിക്കും ‘ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും’ എന്ന് ഭൂമിക ഭാരവാഹികൾ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.കൂ ടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇ.എ. സലിം ( 3221 8850), രജിത സുനിൽ (66911311) എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
