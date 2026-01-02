Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപി. ​ഭാ​സ്ക​ര​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:59 AM IST

    പി. ​ഭാ​സ്ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ ജ​ന്മ​ശ​താ​ബ്ദി ആ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    'ഓ​ർ​ക്കു​ക വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും' സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ ഇ​ന്ന്
    പി. ​ഭാ​സ്ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ ജ​ന്മ​ശ​താ​ബ്ദി ആ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    മുഖ്യാതിഥി വി.​ടി.​മു​ര​ളി

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ ക​വി, ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വ്, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ അ​ന​ശ്വ​ര​നാ​യ പി. ​ഭാ​സ്ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ നൂ​റാം ജ​ന്മ​വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹം. 'ഭൂ​മി​ക'​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഓ​റ ആ​ർ​ട്സി​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'ഓ​ർ​ക്കു​ക വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും' എ​ന്ന സം​ഗീ​ത സാ​യാ​ഹ്നം ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ശ​സ്ത ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ വി.​ടി. മു​ര​ളി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. ഭാ​സ്ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ ഗാ​ന​ലോ​ക​ത്തെ അ​ടു​ത്ത​റി​യു​ന്ന വി.​ടി. മു​ര​ളി​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ ഗാ​യ​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന് മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ അ​ന​ശ്വ​ര ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കും.

    മ​​ല​​ർ​​മ​​ണം പ​​ട​​ർ​​ന്ന നൂ​​റു​​വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്ന പ്ര​​മേ​​യ​​ത്തി​​ൽ മ​ല​യാ​ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​ഗീ​ത​ത്തി​ലെ സു​വ​ർ​ണ​കാ​ല​ത്തെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​സം​ഗീ​ത​യാ​ത്ര ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ​യും കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - P. Bhaskaran Master's birth centenary celebration
    Similar News
    Next Story
    X