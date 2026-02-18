Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    18 Feb 2026 10:57 AM IST
    18 Feb 2026 10:57 AM IST

    ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മാ​വ​കാ​ശം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം; പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യം

    ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മാ​വ​കാ​ശം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം; പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യം
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ബ്ലി​ക് ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മാ​വ​കാ​ശം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എം.​പി​മാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ഫാ​ർ​മ​സി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​മേ​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. 1997ലെ ​ഡി​ക്രി നി​യ​മം (ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 27) അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഫാ​ർ​മ​സി ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഓ​രോ ഫാ​ർ​മ​സി​യും ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഒ​രു ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് നേ​രി​ട്ട് ന​ട​ത്തു​ക, ഒ​രു ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റി​ന് ഒ​രേ​സ​മ​യം ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​രു​ത്, ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ൾ തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​മ​ത്ര​യും ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റി​ന്റെ സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം, ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ നി​യ​മ​പ​ര​വും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​മാ​യ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ ഉ​ള്ള​വ​രാ​ണോ എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ.

    ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഫാ​ർ​മ​സി രം​ഗ​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഖാ​ലി​ദ് ബൂ​അ​ന​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വ​ദേ​ശി നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​രോ​ഗ്യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ൾ.

    അ​തി​നാ​ൽ, മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ കൈ​കാ​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. നി​യ​മം നേ​രി​ട്ടോ അ​ല്ലാ​തെ​യോ ലം​ഘി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്നും എം.​പി​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Bahrain parliament Ownership pharmacies gulf news malayalam
    News Summary - Ownership of pharmacies should be limited to Bahrainis only; urgent resolution in Parliament
