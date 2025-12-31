Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 11:21 AM IST

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഓ​വ​ർ​ടൈം ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ; അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭ​യി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഓ​വ​ർ​ടൈം ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ; അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭ​യി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം
    മ​നാ​മ: പൊ​തു​മേ​ഖ​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ള്ള ഓ​വ​ർ​ടൈം വേ​ത​നം ന​ൽ​കാ​നും, പ​ക​രം അ​വ​ർ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ അ​വ​ധി അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യം ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി. നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ധി നി​ശ്ചി​ത പ​രി​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​മ​യ​ത്തി​നു പു​റ​മെ, ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ വേ​ത​നം ന​ൽ​കു​ക, വേ​ത​നം ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, അ​ധി​കം ജോ​ലി ചെ​യ്ത മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി​ന​ൽ​കു​ന്ന അ​വ​ധി വാ​ർ​ഷി​ക​അ​വ​ധി ബാ​ല​ൻ​സി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ക്ക​ണം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ. പ​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പ്ര​തി​ഫ​ല​മി​ല്ലാ​തെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് നേ​രി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​തു തു​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​മേ​യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് എം.​പി. സാ​ലി​ഹ് ബു​ആ​നാ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു. "ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തെ ആ​വ​ശ്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പ​ല​പ്പോ​ഴും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​ധി അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​റി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​ധി ബാ​ല​ൻ​സ് 75 ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ത് അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നും സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. ഇ​തി​ന​ർ​ഥം ഒ​രു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് നേ​ടി​യ അ​ധി​ക അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ വെ​റു​തെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്. ഇ​തു നീ​തി​യ​ല്ല." - അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​മ​യ​ത്ത് സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​വും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ജോ​ലി സം​തൃ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു വ​ലി​യ വി​ഭാ​ഗം സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഈ ​പ്ര​ശ്നം ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് 'അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി' എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ഈ ​പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

