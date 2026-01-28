Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 1:18 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 1:18 PM IST

    നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട കാ​ർ ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് പാ​ഞ്ഞു​ക​യ​റി​; ആ​ള​പാ​യ​മി​ല്ല

    നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട കാ​ർ ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് പാ​ഞ്ഞു​ക​യ​റി​; ആ​ള​പാ​യ​മി​ല്ല
    നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട് റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് ഷോ​പ്പി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ കാ​ർ

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട് കാ​ർ റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് ഷോ​പ്പി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി. ഇ​ന്ന​ലെ ഉ​ച്ച​യോ​ടെ മു​ഹ​റ​ഖ് പെ​ട്രോ​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വ​ൺ ടു ​ത്രീ റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് ഷോ​പ്പി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഷ​ട്ട​റും ഗ്ലാ​സും ത​ക​ർ​ത്ത് കാ​ർ അ​ക​ത്തേ​ക്ക് പാ​ഞ്ഞു​ക​യ​റി​യ​ത്.

    ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ സ​മ​യ​ത്ത് ഷോ​പ് അ​ട​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് വ​ൻ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​യ​ത്. ഇ​രു​മ്പ് ഷ​ട്ട​റും ഗ്ലാ​സും ത​ക​ർ​ത്ത കാ​ർ പ​കു​തി​യോ​ളം അ​ക​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ഫു​ഡ് വേ​ർ ഏ​രി​യ​യി​ലെ റാ​ക്ക് ത​ക​ർ​ന്നു. പെ​ട്രോ​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള പോ​ക്ക​റ്റ് റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച, സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ൻ ഓ​ടി​ച്ച കാ​റാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്. സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ടീ​മും, ട്രാ​ഫി​ക് വി​ഭാ​ഗ​വും അ​പ​ക​ട​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ​തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    News Summary - Out of control car crashes into store; no injuries reported
