    Posted On
    13 Jan 2026 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 10:49 AM IST

    കേ​വ​ല വി​നോ​ദ​മല്ല, വി​വേ​ക​ം പ​ക​രു​ന്ന​താ​വ​ട്ടെ നമ്മുടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ

    കേ​വ​ല വി​നോ​ദ​മല്ല, വി​വേ​ക​ം പ​ക​രു​ന്ന​താ​വ​ട്ടെ നമ്മുടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ
    പ​ത്ര​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ​യും ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ മ​ല​യാ​ളി സാം​സ്കാ​രി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ൽ​നി​ന്നും രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ചി​ല ചി​ന്ത​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ത​ര ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വാ​സി ലോ​ക​ത്തെ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ൽ കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, ക​ലാ-​സാ​ഹി​ത്യ-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ലും ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ലും ഗൗ​ര​വ​ത​ര​മാ​യ പു​ന​ർ​ചി​ന്ത​നം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ശൈ​ലി​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം, പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ​ക്കൂ​ടി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് വ​ര​ണ​മെ​ന്ന​ത് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ന​മ്മു​ടെ ഭാ​ഷ​യെ​യും പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​യും പ്ര​വാ​സ മ​ണ്ണി​ൽ സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് നി​സ്തു​ല​മാ​ണ്. മ​ണ​ലാ​ര​ണ്യ​ത്തി​ലെ ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ക​ല​യെ​യും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തെ​യും നെ​ഞ്ചേ​റ്റു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ന​മു​ക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്താ​യി മി​ക്ക പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ശൈ​ലി​യി​ൽ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ചി​ല പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ വി​മ​ർ​ശ​ന വി​ധേ​യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​കി താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ക​ലാ​സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​യും എ​ത്തി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​ഗീ​ത-​നൃ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും മേ​നി അ​ഴ​ക് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്ന അ​മി​ത പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​മ്മു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണ്?

    ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴു​ക്കി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും കേ​വ​ല ആ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തി​ന​പ്പു​റം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് എ​ന്ത് സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്? മി​ന്നു​ന്ന വെ​ളി​ച്ച​വും കാ​ത​ട​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദ​കോ​ലാ​ഹ​ല​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞ മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ ബാ​ക്കി​യാ​കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​വും കു​റ​ച്ചു നേ​ര​ത്തെ വി​നോ​ദ​വും മാ​ത്ര​മ​ല്ലേ? അ​തേ​സ​മ​യം, ന​മ്മു​ടെ ക​ൺ​മു​ന്നി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ർ​ഗ​ശേ​ഷി​യെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നാം ​വേ​ണ്ട​ത്ര ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടോ? ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വാ​സ മ​ണ്ണി​ലെ​ത്തി​യ​വ​രി​ൽ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​യ യു​വാ​ക്ക​ളു​ണ്ട്.

    അ​തു​പോ​ലെ കു​ടും​ബ​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഇ​വി​ട​ത്തെ ചു​റ്റു​പാ​ടി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന, ന​മ്മു​ടെ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ തൊ​ട്ട​റി​യാ​ൻ കൊ​തി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് വെ​റും കാ​ണി​ക​ളാ​കാ​ന​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സ്വ​ന്തം ക​ഴി​വു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കാ​നു​ള്ള വേ​ദി​ക​ളാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം.

    പ്ര​സം​ഗം, ക​വി​ത, ക​ഥാ​ര​ച​ന എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം​ത​ന്നെ ചി​ത്ര​ര​ച​ന, ജ​ല​ച്ചാ​യം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗ​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ മാ​ഗ​സി​ൻ ഡി​സൈ​നി​ങ്, അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ധാ​ർ​മി​ക​ത​യി​ൽ ഊ​ന്നി​യ​തും സ​മൂ​ഹ​ന​ന്മ​ക്ക് ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ക​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​ത്. ഒ​രു ന​ല്ല ക​ഥ​യോ ക​വി​ത​യോ ചി​ത്ര​മോ ഒ​രാ​ളി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന സ്വാ​ധീ​നം കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​ണ്. പ്ര​സം​ഗ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും യു​വാ​ക്ക​ളി​ലും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും ചി​ന്ത​ക​ളെ യു​ക്തി​സ​ഹ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​രെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    കേ​വ​ലം വി​നോ​ദ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി പ​ണം ഒ​ഴു​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ വേ​ദി​ക​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും ല​ഭി​ക്കാ​തെ പോ​കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് നി​രാ​ശ​ജ​ന​ക​മാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ മ​ക്ക​ളെ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും വെ​റും കാ​ണി​ക​ളാ​യി മാ​ത്രം ഇ​രു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ ‘ഇ​റ​ക്കു​മ​തി’ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ട് ന​മു​ക്കു​ള്ള പ്ര​യോ​ജ​ന​ത്തി​ന്റെ തോ​ത് എ​ത്ര​യാ​ണ്?

    ആ​ഡം​ബ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​വ​ല​മാ​യ ആ​സ്വാ​ദ​ന മേ​ള​ക​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യം മാ​റ്റി​വെ​ച്ച്, ന​മ്മു​ടെ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ർ​ഗ​ശേ​ഷി വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഓ​രോ സം​ഘ​ട​ന​യും മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങ​ണം. വി​രു​ന്നു​കാ​ർ വ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വെ​റും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വേ​ദി​ക​ള​ല്ല പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​കേ​ണ്ട​ത്; മ​റി​ച്ച് ന​മ്മു​ടെ സ്വ​ന്തം പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ വ​ള​രു​ന്ന ക​ള​രി​ക​ളാ​വ​ണം.


    News Summary - Our cultural activities should not only be entertaining, but also enlightening.
    X