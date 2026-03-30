ബഹ്റൈൻ സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിൽ ഓശാന പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു
മനാമ: ബഹ്റൈൻ സെന്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിൽ ഓശാന പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകൾ ഇടവക വികാരി റവ: ഫാദർ ജേക്കബ് തോമസ് കാരയക്കലിന്റെ മുഖ്യ കാർമികത്വത്തിൽ നടന്നു. വൈകിട്ട് 6.00 മണി മുതൽ ദേവാലയത്തില് വെച്ച് സന്ധ്യ സമസ്ക്കാരം, കുരുത്തോല വാഴ്വ്, പ്രദക്ഷിണം, സ്ലീബാ ആഘോഷം, വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന, ഓശാന പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷ എന്നിവയോട്കൂടിയാണ് ആഘോഷിച്ചത്. മാര്ച്ച് 30, 31, ഏപ്രില് 2 (തിങ്കള്, ചോവ്വ, വ്യാഴം) ദിവസങ്ങളില് യാമ പ്രാര്ത്ഥനകളും വൈകിട്ട് 7.00 മണി മുതല് സന്ധ്യ സമസ്ക്കാരവും ധ്യാന പ്രസംഗവും നടക്കും.
ഏപ്രില് 1 ബുധനാഴ്ച്ച വൈകിട്ട് 6.15 മുതല് സന്ധ്യ സമസ്ക്കാരം, വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന, പെസഹാ പെരുന്നാള് ശുശ്രൂഷ എന്നിവയും 3 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 7.00 മണിമുതല് ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച്ചയുടെ ആരാധനയും കുരിശ് കുമ്പിടീലും നടക്കും.
4 ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 6.00 മണി മുതല് പ്രഭാത നമസ്ക്കാരവും വിശുദ്ധ കുര്ബ്ബാനയും വൈകിട്ട് 6.00 മണി മുതല് സന്ധ്യ സമസ്ക്കാരം, വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന ഉയര്പ്പ് പെരുന്നാള് എന്നിവ നടക്കുമെന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കായി കത്തീഡ്രലിന്റെ ഓൺ ലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾവഴി തത്സമയം ആരാധനകളിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണന്നും ഇടവക വികാരി റവ. ഫാദര് ജേക്കബ് തോമസ് കാരയ്ക്കല്, സഹ വികാരി റവ. ഫാദര് തോമസ്സുകുട്ടി പി. എന്., ട്രസ്റ്റി ജോണ് കെ. പി., സെക്രട്ടറി എബി കുരുവിള എന്നിവര് അറിയിച്ചു.
