    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 9:16 AM IST

    ഒ​സാ​ക്ക എ​ക്സ്പോ 2025; ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക​വും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ൻ
    ഒ​സാ​ക്ക എ​ക്സ്പോ 2025; ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി
    മ​നാ​മ: ജ​പ്പാ​നി​ലെ ഒ​സാ​ക്ക​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്പോ 2025ലെ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.ലോ​ക എ​ക്സ്പോ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ത് സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​യി വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക​വും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു വേ​ദി​യാ​ണെ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് പ​ങ്കാ​ളി​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സാം​സ്കാ​രി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പൈ​തൃ​ക ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സം​സ്കാ​ര​വും പു​രോ​ഗ​തി​യും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ന്റി​ക്വി​റ്റീ​സി​നും (ബി.​എ.​സി.​എ) പ​വി​ലി​യ​ന്റെ സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​മാ​നം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ജ​പ്പാ​നു​മാ​യു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം

    ജ​പ്പാ​ൻ മ​ന്ത്രി കോ​ഗ യോ​ച്ചി​റോ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.ര​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​യും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ചു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം, കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ജാ​പ്പ​നീ​സ് പ​വ​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും ജ​പ്പാ​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും ശാ​സ്ത്ര-​സാ​ങ്കേ​തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യും നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ജ​പ്പാ​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും എ​ക്സ്പോ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കോ​ർ​ട്ട് മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും മ​റ്റ് ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു.

    TAGS:bahrain national dayCrown PrinceGulf NewsBahrain NewsOsaka Expo 2025
