Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 12:05 PM IST

    ഒ​സാ​ക്ക എ​ക്‌​സ്‌​പോ 2025; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ര​സ്‌​കാ​രം

    പ​വ​ലി​യ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത, സു​സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ​യി​ലെ മി​ക​വാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് ബ​ഹ്റൈ​നെ അ​ർ​ഹ​മാ​ക്കി​യ​ത്
    Bahrain Pavilion, Osaka Expo 2025
    എ​ക്‌​സ്‌​പോ 2025 ഒ​സാ​ക്ക​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    പ​വി​ലി​യ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​ദ​ര​വ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ജ​പ്പാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​ക്‌​സ്‌​പോ 2025 ഒ​സാ​ക്ക​യി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത പു​ര​സ്‌​കാ​രം. 'ക​ണ​ക്റ്റി​ങ് സീ​സ്' എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ​വി​ലി​യ​ൻ 1500 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള സ്വ​യം​നി​ർ​മി​ത പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​ക്കും ലാ​ൻ​ഡ്‌​സ്‌​കേ​പ്പി​നു​മു​ള്ള ഗോ​ൾ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി. പ​വ​ലി​യ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത, സു​സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ​യി​ലെ മി​ക​വാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് ബ​ഹ്റൈ​നെ അ​ർ​ഹ​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ബ്യൂ​റോ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​സ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ​സി​ഷ​ൻ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ജാ​പ്പ​നീ​സ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ദാ​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ജ​ന​റ​ൽ​മാ​രു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ന്ന​ത്.

    പൈ​തൃ​ക​വും നൂ​ത​ന​ത്വ​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ടീം ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ണി​ച്ച അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്‌​കാ​ര​മെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ന്‍റെ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ജ​ന​റ​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ന്‍റി​ക്വി​റ്റീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലെ​ബ​നീ​സ് ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്റ്റ് ലീ​ന ഘോ​ട്മെ​ഹ് ആ​ണ് പ​വി​ലി​യ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ത​ടി​കൊ​ണ്ടാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം. ക​ട​ൽ​ക്കാ​റ്റി​ലൂ​ടെ പ്ര​കൃ​ത്യാ ത​ണു​പ്പ് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ത്, എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ നി​ർ​മി​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്.

    'എം​പ​വ​റി​ങ് ലൈ​വ്‌​സ്' സോ​ണി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന പ​വി​ലി​യ​ന് 995 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ണ്ട്. നാ​ല് നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി 13.7 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ഇ​ത് ക​ട​ലി​ന് അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യാ​ണ് നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്.

    വ്യാ​പാ​രം, ക​ര​കൗ​ശ​ലം, മു​ത്തു​ച്ചി​പ്പി ശേ​ഖ​ര​ണം, പ​രി​സ്ഥി​തി എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​വേ​ദ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ക്‌​സ്‌​പോ 2025ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്ഥാ​നം ഒ​രു ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള പ​ങ്ക് എ​ന്നി​വ​യും ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ് ബോ​ർ​ഡ് ഇ​വി​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

