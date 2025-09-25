Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 9:31 AM IST

    ഒ​സാ​ക്ക എ​ക്‌​സ്‌​പോ 2025; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​ശം​സ

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ചാ​വി​ഷ​യം
    osaka expo 2025
    ഒ​സാ​ക്ക എ​ക്‌​സ്‌​പോ 2025ലെ ​ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ൻ

    മ​നാ​മ: ജ​പ്പാ​നി​ലെ ഒ​സാ​ക്ക​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ക്‌​സ്‌​പോ 2025ലെ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​ശം​സ. മി​ക​ച്ച രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​ക്കും സാം​സ്കാ​രി​ക ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​മാ​ണ് പ്ര​ശം​സ. കൂ​ടാ​തെ പൈ​തൃ​ക​വും ന​വീ​ക​ര​ണ​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​വി​ലി​യ​ൻ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ വാ​സ്തു​ശി​ൽ​പി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഡി​സൈ​ന​ർ​മാ​രി​ൽ​നി​ന്നും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    പ്ര​മു​ഖ വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളാ​യ ആ​ർ​ക്ക്ഡെ​യ്‌​ലി, ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​റ​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ്, അ​സൂ​ർ, വാ​ൾ​പേ​പ്പ​ർ, ഡി​സൈ​ൻ ബൂം ​എ​ന്നി​വ പ​വി​ലി​യ​ന്റെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളെ​യും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യി​ലെ തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കേ​ണ്ട 10 പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​ർ​ക്ക്ഡെ​യ്‌​ലി ‘അ​നാ​ട്ട​മി ഓ​ഫ് എ ​ദോ’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​വി​ലി​യ​നെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കാ​ന​ഡ​യി​ലെ അ​സൂ​ർ മാ​സി​ക ഇ​ത് എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    മ​ര​ത്ത​ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ​വും സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​ര​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​വി​ലി​യ​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളാ​യി മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ ഡി​സ്ട്രി​ക്ടും പ്ര​ത്യേ​കം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ലെ​ബ​നീ​സ് വാ​സ്തു​ശി​ൽ​പി ലി​ന ഗൊ​ത്മെ​ഹും അ​വ​രു​ടെ സ്റ്റു​ഡി​യോ​യും ചേ​ർ​ന്ന് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ഈ ​പ​വി​ലി​യ​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​മു​ദ്ര പൈ​തൃ​ക​വും ജാ​പ്പ​നീ​സ് മ​ര​പ്പ​ണി വി​ദ്യ​ക​ളും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 995 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള​തും 13.7 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ഈ ​നാ​ല് നി​ല കെ​ട്ടി​ടം 'എം​പ​വ​റി​ങ് ലൈ​വ്‌​സ്' എ​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ക​ട​ൽ​ക്കാ​റ്റും സ്വാ​ഭാ​വി​ക വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​ര​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് താ​പ​നി​ല നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഇ​ത് പ​രി​സ്ഥി​തി​സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ ഒ​രു മാ​തൃ​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു.

    വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യ​ട​ക്കം വി​വ​ധ മാ​ഗ​സി​നു​ക​ളി​ലും അ​ച്ച​ടി​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​വി​ലി​യ​ന് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ​വി​ലി​യ​ന്റെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സാം​സ്കാ​രി​ക-​പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വ​ട​ക്കേ അ​മേ​രി​ക്ക, യൂ​റോ​പ്പ്, ഏ​ഷ്യ, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​ത് ആ​ഗോ​ള വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​വി​ലി​യ​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ സൂ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി (ബി.​എ.​സി.​എ) പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ, കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13 വ​രെ പ​വി​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നി​രി​ക്കും. ഷെ​പ്പേ​ർ​ഡ് സ്റ്റു​ഡി​യോ, സി​സ്സ​ൽ ടൊ​ലാ​സ്, ക്യു​ബി ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ്സ്, ഹ​സ്സ​ൻ ഹു​ജൈ​രി, ലാ ​മെ​ഡ്യൂ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. വ്യാ​പാ​രം, ക​ര​കൗ​ശ​ല​വി​ദ്യ, നി​ർ​മാ​ണം, മു​ത്ത് ശേ​ഖ​ര​ണം, പ​രി​സ്ഥി​തി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത് സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു.150​ഓ​ളം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ 28 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

