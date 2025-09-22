Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    22 Sept 2025 10:31 AM IST
    22 Sept 2025 10:31 AM IST

    ഒ​സാ​ക്ക‍ എ​ക്‌​സ്‌​പോ 2025; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​വ​ലി​യ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം

    മ​നാ​മ: ജ​പ്പാ​നി​ലെ ഒ​സാ​ക്ക‍യി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​ക്‌​സ്‌​പോ 2025ലെ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​വ​ലി​യ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഗം​ഭീ​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വും ച​രി​ത്ര​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷം. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി (ബി.​എ.​സി.​എ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യു​ടെ വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്നു.

    ബാ​ൻ​ഡ് സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ, സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ച​രി​ത്ര​വും സ്വ​ത്വ​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18നാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യു​ടെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് റി​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​നം മാ​സ്മ​രി​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ മി​ക​ച്ചൊ​രു പ്ര​തി​ഫ​ല​നം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു.വി​വി​ധ സം​ഗീ​ത​ക്ക​ച്ചേ​രി​ക​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു.

