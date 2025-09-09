Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 9:51 AM IST

    മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​നാ​യു​ള്ള മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സം​ഘാ​ട​ക​ർ

    2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ 1677 മെ​ഡ​ലു​ക​ളാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക
    മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​നാ​യു​ള്ള മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സം​ഘാ​ട​ക​ർ
    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് മെ​ഡ​ൽ

    മ​നാ​മ: മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​നാ​യു​ള്ള മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സം​ഘാ​ട​ക​ർ. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ 1677 മെ​ഡ​ലു​ക​ളാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി, വെ​ങ്ക​ലം എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള മെ​ഡ​ലു​ക​ളി​ൽ ഗെ​യിം​സി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചി​ഹ്ന​വും ‘ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ എ​ന്ന വാ​ക്കി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​തി​ഥേ​യ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സം​സ്കാ​ര​വും സ്വ​ത്വ​വും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​കെ 505 സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലു​ക​ളും, 503 വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ലു​ക​ളും, 669 വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ലു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. നീ​ന്ത​ൽ, അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ്, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ, ഒ​ട്ട​ക​യോ​ട്ടം, ഈ​സ്പോ​ർ​ട്സ്, ബീ​ച്ച് വെ​യ്റ്റ് ലി​ഫ്റ്റ്, ജൂ​ഡോ, ജൂ-​ജി​റ്റ്സു, ക​ബ​ഡി, താ​യ് മ്യു-​താ​യ്, ടേ​ക്വൊ​ണ്ടോ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ, ഫു​ട്ബാ​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ, ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ടീം ​ഗെ​യി​മു​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 5000ത്തി​ല​ധി​കം യു​വ കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. 2026ൽ ​ഡാ​ക്ക​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യൂ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പി​ക് ഗെ​യിം​സി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് വേ​ദി കൂ​ടി​യാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്. മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ, ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ യു​വ കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    News Summary - Organizers announce medals for the 3rd Asian Youth Games
