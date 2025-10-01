Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 10:08 AM IST

    ഉ​ള്ളാ​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഉ​ള്ളാ​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉ​ള്ളാ​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മം കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്ന അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ബു​ഖാ​രി ഉ​ള്ളാ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ണ്ടി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന മ​ജ് ലി​സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​നാ​മ സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മം ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മൗ​ലി​ദ് പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ന് അ​സ്ഹ​ർ ബു​ഖാ​രി ത​ങ്ങ​ൾ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, റ​ഫീ​ക്ക് ല​ത്വീ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സു​ഹ് രി, ​ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

