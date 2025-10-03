Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightതു​റ​ന്ന വാ​യ​ന...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 12:41 PM IST

    തു​റ​ന്ന വാ​യ​ന ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശീ​ലി​പ്പി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    തു​റ​ന്ന വാ​യ​ന ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശീ​ലി​പ്പി​ക്കും
    cancel

    വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക യു​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ഇ​ന്ന് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ള​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്. ന​മ്മു​ടെ ദി​ന​ച​ര്യ​യെ പോ​ലും ഇ​വ​യെ​ല്ലാം സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. വാ​ർ​ത്ത, വി​നോ​ദം, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം എ​ല്ലാം നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ന​മ്മു​ടെ കൈ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന കാ​ല​മാ​ണി​ത്. ഈ ​വേ​ഗ​മേ​റി​യ കാ​ല​ത്ത് വാ​യ​ന​ശീ​ലം പ​ല​രി​ൽ​നി​ന്നും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ ന​മ്മ​ൾ കാ​തു​റ​ന്ന വാ​യ​ന ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശീ​ലി​പ്പി​ക്കുംണു​ന്ന​ത് ചെ​റി​യ കു​റി​പ്പു​ക​ൾ, വി​ഡി​യോ​ക​ൾ, ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ല​രു​ടെ​യും അ​റി​വു​ക​ൾ. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​റി​വു​ക​ളാ​യ ഇ​വ​യെ​ല്ലാം പെ​ട്ടെ​ന്ന് മാ​യ്ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, തു​റ​ന്ന വാ​യ​ന ന​മ്മെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വാ​യ​ന മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഒ​രാ​ളു​ടെ സാ​ഹി​ത്യ ബോ​ധം, സാം​സ്കാ​രി​ക അ​റി​വ് എ​ന്നി​വ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. വാ​യ​ന​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു വ​ലി​യ ധ​ർ​മം ഭാ​ഷാ​ശൈ​ലി വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യെ​ന്നാ​ണ്. സ്ഥി​ര​മാ​യ വാ​യ​ന ഒ​രാ​ളു​ടെ വാ​ക് സ​മ്പ​ത്ത് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. ‘വാ​യ​ന മ​ന​സ്സി​ന്‍റെ ആ​ഹാ​ര​മാ​ണ്’ എ​ന്ന പ​ഴ​മൊ​ഴി ഇ​ന്നും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണ്. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ന​മ്മു​ടെ പു​റം​ഭാ​ഗ​ത്ത് മാ​ത്രം സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വാ‍യ​ന​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശം പ​ക​രു​ന്ന​ത്.

    ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ഇ​വി​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ നാ​ൾ മു​ത​ൽ ഞാ​ൻ അ​തി​ന്‍റെ ഒ​രു വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലെ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് എ​ന്ന കോ​ളം ഞാ​ൻ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്നു. നി​ര​ന്ത​ര പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും സേ​വ​ന വീ​ര്യ​വും​കൊ​ണ്ട് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഒ​രു മ​ഹ​ത്താ​യ സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് എ​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യം​ഗ​മ​മാ​യ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ. ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന്‍റെ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​വും ജ​ന​കീ​യ​വു​മാ​യ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത വ​ള​ർ​ച്ച​യും വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളും ന​മ്മു​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭാ​വി​യി​ലും അ​തേ മ​നോ​ഭാ​വ​വും കൊ​ണ്ട് കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കു​ക​യും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ട്ടെ എ​ന്ന് ആ​ശം​സി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:book readingBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Open reading will train you to think deeply
    Similar News
    Next Story
    X