Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:30 AM IST

    ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 25ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി പൗ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഏ​ക്താ ദി​വാ​സ് (ദേ​ശീ​യോ​ദ്ഗ്ര​ഥ​ന ദി​നം) പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തി​നും അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പു​തു​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഹി​ന്ദി, ത​മി​ഴ് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ, മു​ൻ ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച മി​ക്ക കേ​സു​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ട​താ​യി എം​ബ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. എം​ബ​സി​യു​ടെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ, കോ​ൺ​സു​ല​ർ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പാ​ന​ൽ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​സു​ല​ർ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ക്ഷേ​മ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ, ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. എം​ബ​സി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളോ​ടും അ​ദ്ദേ​ഹംന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahrainindian embassy
    News Summary - Open House organized by Indian Embassy
    Similar News
    Next Story
    X