Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 12:11 PM IST

    ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ് സ​ംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ത​ട​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന 19 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ മോ​ച​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി
    ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ് സ​ംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സംഘടിപ്പിച്ച ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സിൽനിന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​വ​സാ​ന ‘ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ്’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ചാ​ർ​ജ് ഡി ​അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സെ​ഷ​നി​ൽ കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്ധ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 19 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​ട​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ മോ​ച​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച ‘മ​ദ​ദ് 2.0’ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ന്റെ ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ത്സ​മ​യം പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടു. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് എം​ബ​സി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsopen house manamaBahrain
    News Summary - Open House organized
    Similar News
    Next Story
    X