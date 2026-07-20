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    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 July 2026 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 12:50 PM IST

    ഉമ്മൻചാണ്ടി ചരമവാർഷികം: ഒ.ഐ.സി.സി കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ വിതരണം ചെയ്തു

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    ഉമ്മൻചാണ്ടി ചരമവാർഷികം: ഒ.ഐ.സി.സി കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ വിതരണം ചെയ്തു
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    ഒ.ഐ.സി.സി കോട്ടയം ജില്ല കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഭക്ഷണ

    വിതരണത്തിൽ നിന്ന്

    മനാമ: ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മൂന്നാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് "കരുണയുടേ കാവലാൾ പ്രിയ ഉമ്മൻചാണ്ടി"എന്ന പേരിൽ ഒ.ഐ.സി.സി കോട്ടയം ജില്ല കമ്മിറ്റി ലേബർ ക്യാമ്പിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ വിതരണം ചെയ്തു. ജില്ല പ്രസിഡന്റ് സിജു പുന്നവേലി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ലൈജു തോമസ് എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ജനസമ്പർക്ക ശൈലിയും സാധാരണക്കാരോടുള്ള കരുണയും പ്രവാസ ലോകത്തും നാട്ടിലും സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾക്ക് എപ്പോഴും വഴിവിളക്കാണെന്ന് നേതാക്കൾ അനുസ്മരിച്ചു.

    ചടങ്ങിൽ ഒ.ഐ.സി.സി നാഷണൽ കമ്മിറ്റി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ബോബി പാറയിൽ, നാഷണൽ കമ്മിറ്റി അംഗം നൈസാം പി.എ, കോട്ടയം ജില്ല മുൻ പ്രസിഡന്റ് റോബിൻ എബ്രഹാം, ഒ.ഐ.സി.സി നേതാക്കളായ, സിബി ചെമ്പന്നൂർ, അജീഷ് കെ. തോമസ്, നിബു തോമസ്, ജെയ്സൺ മാത്യു, സാദിക്ക് മുണ്ടക്കയം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. പ്രിയ നേതാവിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ സമാപിച്ചത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ബഹ്റൈന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:Oommen Chandydeath anniversarydistributed foodOICC Kottayam
    News Summary - Oommen Chandy's death anniversary: ​​OICC Kottayam District Committee distributed food parcels
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