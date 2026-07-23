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    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 July 2026 2:34 PM IST
    Updated On
    date_range 23 July 2026 2:34 PM IST

    ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ചരമവാർഷികം; രക്തദാന ക്യാമ്പ് നാളെ

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    ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ചരമവാർഷികം; രക്തദാന ക്യാമ്പ് നാളെ
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    ​മനാമ: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മൂന്നാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിപുലമായ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഒ.ഐ.സി.സി ബഹ്റൈൻ കോട്ടയം ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ക്യാമ്പ് ഒരുക്കുന്നത്. ബി.ഡി.കെ ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

    നാളെ രാവിലെ 7:30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00 വരെ കിംഗ് ഹമദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുക. ക്യാമ്പിലേക്ക് മുഴുവൻ പ്രവാസികളുടെയും സഹകരണം ഭാരവാഹികൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക: റോബിൻ എബ്രഹാം: +973 3930 2811, അജീഷ് കെ. തോമസ്: +973 3643 5191 , ജെയ്സൺ മാത്യു: +973 3952 9441

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    TAGS:Gulf Newsnriblood donation
    News Summary - Oommen Chandy death anniversary
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