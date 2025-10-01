Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 10:47 AM IST

    ‘ഓ​ണോ​ത്സ​വം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ‘ഓ​ണോ​ത്സ​വം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​ർ, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​ർ, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ണോ​ത്സ​വം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ ത​ന​ത് രീ​തി​യി​ലു​ള്ള വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​ർ, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്രീ​ജി​ത്ത്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ജി ചേ​വാ​യൂ​ർ, മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

