Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 11:13 AM IST

    വി​ദേ​ശ​ത്തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ​ക്ക് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് പു​തു​ക്ക​ാൻ ഇ​നി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​നം

    പു​തി​യ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    വി​ദേ​ശ​ത്തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ​ക്ക് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് പു​തു​ക്ക​ാൻ ഇ​നി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​നം
    മ​നാ​മ: വി​ദേ​ശ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് മാ​റ്റി എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തി​യ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സേ​വ​നം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ (Bahrain.bh) വ​ഴി​യാ​ണ് ഈ ​സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​വു​ക. വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എം​ബ​സി​ക​ൾ, കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ഴി ഈ ​സൗ​ക​ര്യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഇ​നി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് രീ​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് നാ​ഷ​നാ​ലി​റ്റി, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശൈ​ഖ് ഹി​ഷാം ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലോ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലോ വെ​ച്ചു​ത​ന്നെ പു​തി​യ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും പ​ഴ​യ​ത് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. പ​ഴ​യ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും സ​മ​യ​വും ചെ​ല​വും ലാ​ഭി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഈ ​സേ​വ​നം വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണെ​ന്നും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ന​യ​ത​ന്ത്ര മി​ഷ​നു​ക​ൾ വ​ഴി നേ​രി​ട്ട് പ്രോ​സ​സ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന​തു​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത. അ​തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ​ർ​വി​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. പ​ര​മാ​വ​ധി ഏ​ഴ് പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് മാ​റ്റി​ന​ൽ​കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും രേ​ഖ​ക​ളും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഡി.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ എ​ക്സ്പ്ര​സു​മാ​യി (DHL Express) ക​രാ​റി​ലും ഒ​പ്പി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും വ​ഴ​ക്ക​വും കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് ഹി​ഷാം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:Online systemgulfnewsBahrainPassportsrenew
