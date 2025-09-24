Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ്;...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 2:41 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 2:41 PM IST

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ്; വ്യാ​ജ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ഗ്രാം അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തി​യ ഐ​ഫോ​ൺ മോ​ഡ​ലു​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് മു​ത​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ്
    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ്; വ്യാ​ജ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ഗ്രാം അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ എ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ഗ്രാം അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​വു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഴി​മ​തി വി​രു​ദ്ധ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സു​ര​ക്ഷ​വി​ഭാ​ഗം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. പു​തി​യ ഐ​ഫോ​ൺ മോ​ഡ​ലു​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി ആ​ളു​ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വ്യാ​ജ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും വ​ലി​യ വി​ല​ക്കി​ഴി​വു​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ ആ​ളു​ക​ളെ വ​ല​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ണ​വും പ്ര​ധാ​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    ഇ​ത്ത​രം പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ഞ്ചി​ത​രാ​കാ​തെ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ ബാ​ങ്കി​ങ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ ഇ​ത്ത​രം അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​മാ​യി പ​ങ്കി​ട​രു​തെ​ന്നും അ​വ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Online Fraudfake accountsHome Ministry'sgulf news malayalam
    News Summary - Online fraud; Home Ministry issues warning against fake Instagram accounts
    Similar News
    Next Story
    X