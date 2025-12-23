Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightയു.​എ​സ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 2:45 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 2:45 PM IST

    യു.​എ​സ് ക​പ്പ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ൺ വേ ​അ​റ്റാ​ക് ഡ്രോ​ൺ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി വി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​എ​സ് ക​പ്പ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ൺ വേ ​അ​റ്റാ​ക് ഡ്രോ​ൺ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി വി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: വ​ൺ വേ ​അ​റ്റാ​ക് ഡ്രോ​ൺ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന യു.​എ​സ് അ​ഞ്ചാം ക​പ്പ​ൽ​പ്പ​ട. പ്ര​തി​രോ​ധ​രം​ഗ​ത്ത് നി​ർ​ണാ​യ​ക നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലി​ൽ നി​ന്ന് വ​ൺ വേ ​അ​റ്റാ​ക് ഡ്രോ​ൺ വി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ചാം ക​പ്പ​ൽ​പ്പ​ട​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ യു.​എ​സ്.​എ​സ് സാ​ന്താ ബാ​ർ​ബ​റ എ​ന്ന യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് 'ലൂ​ക്കാ​സ്' എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഡ്രോ​ൺ വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ത്.

    കു​റ​ഞ്ഞ ചി​ല​വി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കാ​വു​ന്ന​തും എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​തു​മാ​യ ഡ്രോ​ൺ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണി​ത്. സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, ശ​ത്രു​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ക, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം. ക​ര​യി​ൽ​നി​ന്നും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും വി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​വു​ന്ന ലൂ​ക്കാ​സ് ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ക​പ്പ​ലി​ൽ​നി​ന്നും വി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. യു​എ​സ് അ​ഞ്ചാം ക​പ്പ​ൽ​പ്പ​ട​യു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി ഏ​ക​ദേ​ശം 2.5 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര മൈ​ൽ ജ​ല​പ്പ​ര​പ്പാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് സ​മു​ദ്ര​പാ​ത​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 21 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​മു​ദ്ര​ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വ്യാ​പാ​ര​പാ​ത​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ ഡ്രോ​ൺ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്ത് പ​ക​രും. ഡ്രോ​ൺ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ വി​ന്യാ​സം വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് യു.​എ​സ് സേ​ന​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:US NavyBahraindrone
    News Summary - One-way attack drone successfully launched from U.S. ship
    Similar News
    Next Story
    X