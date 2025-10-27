Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 2:43 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 2:43 PM IST

    ഡ​​യ​​മ​​ണ്ട് കെ​​യ​​ർ ഇ​​ൻ​​ഫോ​​ടെ​​ക്കി​​ൽ വ​​ൻ ഓ​​ഫ​​റു​​ക​​ൾ

    ഡ​​യ​​മ​​ണ്ട് കെ​​യ​​ർ ഇ​​ൻ​​ഫോ​​ടെ​​ക്കി​​ൽ വ​​ൻ ഓ​​ഫ​​റു​​ക​​ൾ
    മ​​നാ​​മ: ബി​​സി​​ന​​സ് സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും വ്യ​​ക്തി​​ഗ​​ത ഉ​​പ​​യോ​​ക്താ​​ക്ക​​ൾ​ക്കും ഏ​​റ്റ​​വും കു​​റ​​ഞ്ഞ വാ​​ട​​ക​​ക്ക് പ്രി​​ൻ​​റി​​ങ് ഉ​​പ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ സ്വ​​ന്ത​​മാ​​ക്കാ​ൻ അ​​വ​​സ​​ര​​മൊ​​രു​​ക്കി ഡ​​യ​​മ​​ണ്ട് കെ​​യ​​ർ ഇ​​ൻ​​ഫോ​​ടെ​​ക്. യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ വി​​ല​​യു​​ടെ വെ​​റും 25 ശ​​ത​​മാ​​നം മു​​ത​​ൽ 30 ശ​​ത​​മാ​​നം മാ​​ത്രം ന​​ൽ​​കി, കു​​റ​​ഞ്ഞ മാ​​സ​​വാ​​ട​​ക​​യി​​ൽ പ്രി​​ന്റ​​റു​​ക​​ൾ ഇ​​ൻ​​സ്റ്റാ​​ൾ ചെ​​യ്യാ​​നു​​ള്ള സൗ​​ക​​ര്യ​​മാ​​ണ് ക​​മ്പ​​നി ഒ​​രു​​ക്കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, ഡ​​യ​​മ​​ണ്ട് കെ​​യ​​ർ വ​​ഴി നി​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് പേ​​ഴ്സ​​ന​​ൽ ക​​മ്പ്യൂ​​ട്ട​​റു​​ക​​ൾ, ലാ​​പ്‌​​ടോ​​പ്പു​​ക​​ൾ, പ്രി​​ന്റ​​റു​​ക​​ൾ, കാ​​മ​​റ​​ക​​ൾ എ​​ന്നി​​വ മി​​ക​​ച്ച വി​​ല​​യി​​ൽ സ്വ​​ന്ത​​മാ​​ക്കാ​​നും അ​​വ​​സ​​ര​​മു​​ണ്ട്. കൂ​​ടാ​​തെ അ​​വ​​യു​​ടെ സ​​ർ​​വി​​സ്, റി​​പ്പ​​യ​​ർ, ഇ​​ൻ​​സ്റ്റ​​ലേ​​ഷ​​ൻ, പ്രി​​ന്റ​​റു​​ക​​ളു​​ടെ​​യും കോ​​പ്പി​​യ​​റു​​ക​​ളു​​ടെ​​യും സ്പെ​​യ​​ർ പാ​​ർ​​ട്ട്സ്, ലേ​​സ​​ർ ആ​​ൻ​​ഡ് ഇ​​ങ്ക്ജെ​​റ്റ് കാ​​ട്രി​​ഡ്ജ്/​​ടോ​​ണ​​ർ, അ​​റ്റ​​ന്റ​​ൻ​​സ് ആ​​ൻ​​ഡ് ആ​​ക്സ​​സ് ക​​ൺ​​ട്രോ​​ൾ, സി.​​സി.​​ടി.​​വി ഇ​​ൻ​​സ്റ്റ​​ലേ​​ഷ​​ൻ എ​​ന്നി​​വ​​ക്കും മി​​ക​​ച്ച ഓ​​ഫ​​റു​​ക​​ളു​​ണ്ട്.

    വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ​സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും കോ​​ർ​​പ​​റേ​​റ്റ് ഉ​​പ​​ഭോ​​ക്താ​​ക്ക​​ൾ​​ക്കു​​മാ​​യി കാ​​നോ​​ൺ ഇ​​മേ​​ജ് റ​​ണ്ണ​​ർ അ​​ഡ്വാ​​ൻ​​സ് 8505i ഹെ​​വി ഡ്യൂ​​ട്ടി ഫോ​​ട്ടോ​​കോ​​പ്പി​​യ​​ർ ഏ​​റ്റ​​വും മി​​ക​​ച്ച വി​​ല​​യി​​ൽ ല​​ഭ്യ​​മാ​​ണ്. കൂ​​ടാ​​തെ ഇ​​മേ​​ജ് റ​​ണ്ണ​​ർ അ​​ഡ്വാ​​ൻ​​സ് C256i, C356i മോ​​ഡ​​ൽ പ്രി​​ന്റ​​റു​​ക​​ൾ​​ക്ക് വെ​​റും 25 ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ ദി​​നാ​​റാ​​ണ് മാ​​സ​​വാ​​ട​​ക. കാ​​നോ​​ൺ ഇ​​മേ​​ജ് റ​​ണ്ണ​​ർ അ​​ഡ്വാ​​ൻ​​സ് 8505i ഹെ​​വി ഡ്യൂ​​ട്ടി ഫോ​​ട്ടോ​​കോ​​പ്പി​​യ​​ർ ഏ​​റ്റ​​വും മി​​ക​​ച്ച വി​​ല​​യി​​ൽ ഡ​​യ​​മ​​ണ്ട് കെ​​യ​​ർ ഇ​​ൻ​​ഫോ​​ടെ​​ക്കി​​ൽ ല​​ഭ്യ​​മാ​​ണ്. വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും കോ​​ർ​​പ​​റേ​​റ്റ് ഉ​​പ​​ഭോ​​ക്താ​​ക്ക​​ൾ​​ക്കു​​മാ​​ണ് ഓ​​ഫ​​ർ. ഇ​​മേ​​ജ് റ​​ണ്ണ​​ർ അ​​ഡ്വാ​​ൻ​​സ് C256i, C356i മോ​​ഡ​​ൽ പ്രി​​ന്റ​​റു​​ക​​ൾ​​ക്ക്‌ 25 ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ ദി​​നാ​​റാ​​ണ് വാ​​ട​​ക വി​​ല. A0 ക​​ള​​ർ പ്രി​​ന്റി​​ന് 0.950 ഫി​​ൽ​​സും A0 ബ്ലാ​​ക്ക് ആ​​ൻ​​ഡ് വൈ​​റ്റ് പ്രി​​ന്റി​​ന് 0.650 ഫി​​ൽ​​സും A0 സ്കാ​​നി​​ങി​​ന് 0.400 ഫി​​ൽ​​സു​​മാ​​ണ് നി​​ര​​ക്ക്. തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ത്ത സേ​​വ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് പ​​ത്ത് ശ​​ത​​മാ​​നം കി​​ഴി​​വും പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

    കു​​റ​​ഞ്ഞ​വി​​ല​​യി​​ൽ ഗു​​ണ​​നി​​ല​​വാ​​ര​​മു​​ള്ള പ്രി​​ന്റി​​ങ് സേ​​വ​​ന​​ത്തി​​നാ​​യി ഉ​ട​ൻ​ത​​ന്നെ ഡ​​യ​​മ​​ണ്ട് കെ​​യ​​ർ സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ക്കൂ. ബു​​ക്കി​​ങ്ങി​​നാ​​യി 36733534, 33754141 എ​​ന്നീ ന​​മ്പ​​റു​​ക​​ളി​​ൽ ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ടാം. കൂ​​ടു​​ത​​ൽ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് www.dcibh.com എ​​ന്ന വെ​​ബ്സൈ​​റ്റ് സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ക്കു​​ക​​യോ info@dcibh.com എ​​ന്ന വി​​ലാ​​സ​​ത്തി​​ൽ ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യോ ചെ​​യ്യാം.

