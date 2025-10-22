Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 22 Oct 2025 10:58 AM IST
    date_range 22 Oct 2025 10:58 AM IST

    ഡ​യ​മ​ണ്ട് കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഫോ​ടെ​ക്കി​ൽ വ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ

    പ്രി​ൻ​റ​റു​ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ വാ​ട​ക​ക്ക്
    ഡ​യ​മ​ണ്ട് കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഫോ​ടെ​ക്കി​ൽ വ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ
    മ​നാ​മ: ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ വാ​ട​ക​ക്ക് പ്രി​ൻ​റി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി ഡ​യ​മ​ണ്ട് കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഫോ​ടെ​ക്. യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​ല​യു​ടെ വെ​റും 25 ശ​ത​മാ​നം മു​ത​ൽ 30 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്രം ന​ൽ​കി, കു​റ​ഞ്ഞ മാ​സ​വാ​ട​ക​യി​ൽ പ്രി​ന്റ​റു​ക​ൾ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ് ക​മ്പ​നി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഡ​യ​മ​ണ്ട് കെ​യ​ർ വ​ഴി നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പേ​ഴ്സ​ന​ൽ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ, ലാ​പ്‌​ടോ​പ്പു​ക​ൾ, പ്രി​ന്റ​റു​ക​ൾ, കാ​മ​റ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മി​ക​ച്ച വി​ല​യി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ അ​വ​യു​ടെ സ​ർ​വി​സ്, റി​പ്പ​യ​ർ, ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ, പ്രി​ന്റ​റു​ക​ളു​ടെ​യും കോ​പ്പി​യ​റു​ക​ളു​ടെ​യും സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ട്സ്, ലേ​സ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ങ്ക്ജെ​റ്റ് കാ​ട്രി​ഡ്ജ്/​ടോ​ണ​ർ, അ​റ്റ​ന്റ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ക്സ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ, സി.​സി.​ടി.​വി ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ക്കും മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി കാ​നോ​ൺ ഇ​മേ​ജ് റ​ണ്ണ​ർ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ് 8505i ഹെ​വി ഡ്യൂ​ട്ടി ഫോ​ട്ടോ​കോ​പ്പി​യ​ർ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​ല​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ ഇ​മേ​ജ് റ​ണ്ണ​ർ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ് C256i, C356i മോ​ഡ​ൽ പ്രി​ന്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക് വെ​റും 25 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​റാ​ണ് മാ​സ​വാ​ട​ക. കാ​നോ​ൺ ഇ​മേ​ജ് റ​ണ്ണ​ർ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ് 8505i ഹെ​വി ഡ്യൂ​ട്ടി ഫോ​ട്ടോ​കോ​പ്പി​യ​ർ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​ല​യി​ൽ ഡ​യ​മ​ണ്ട് കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഫോ​ടെ​ക്കി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് ഓ​ഫ​ർ. ഇ​മേ​ജ് റ​ണ്ണ​ർ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ് C256i, C356i മോ​ഡ​ൽ പ്രി​ന്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക്‌ 25 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​റാ​ണ് വാ​ട​ക വി​ല. A0 ക​ള​ർ പ്രി​ന്റി​ന് 0.950 ഫി​ൽ​സും A0 ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് പ്രി​ന്റി​ന് 0.650 ഫി​ൽ​സും A0 സ്കാ​നി​ങി​ന് 0.400 ഫി​ൽ​സു​മാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ത്ത് ശ​ത​മാ​നം കി​ഴി​വും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പ്രി​ന്റി​ങ് സേ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ഡ​യ​മ​ണ്ട് കെ​യ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കൂ. ബു​ക്കി​ങ്ങി​നാ​യി 36733534, 33754141 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് www.dcibh.com എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യോ info@dcibh.com എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യാം.

    TAGS:OffersBahrain Newsgulf news malayalam
