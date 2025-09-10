Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 11:24 AM IST

    ‘മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ൻ വേ​ണം’

    നി​യ​മം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന
    ‘മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ൻ വേ​ണം’
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ലും ഒ​രു സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​യ​മം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഫി​ഷ​ർ​മെ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി. ഈ ​നി​യ​മം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ എ​ൻ​വ​യോ​ൺ​മെ​ന്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യാ​ണ് ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര​സ​മ്പ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ത​ട​യു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​നി​യ​മം മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​യെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഫി​ഷ​ർ​മെ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ബോ​ട്ടു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗം നി​ല​ച്ചെ​ന്നും, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പി​നെ​യും ഇ​ത് ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ കു​റ​വ്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​മാ​രു​ടെ അ​ഭാ​വം, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്ന് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ക​ട​ലി​ലെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​വി​ല്ലാ​ത്ത പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​ങ്ങ​ൾ വീ​ട്ടാ​നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കാ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​രു ദേ​ശീ​യ സ​മി​തി രൂ​പീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​വും ഒ​രു​പോ​ലെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും, അ​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കാ​രി​ക​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സൊ​സൈ​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഭാ​വി​ക്കാ​യി മ​റൈ​ൻ റി​സോ​ഴ്‌​സ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​നൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം, എ​ല്ലാ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും വാ​ണി​ജ്യ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ട​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. 18 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​നി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​ണ് ലൈ​സ​ൻ​സി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ള്ള​ത്.

