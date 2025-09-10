Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 10 Sept 2025 11:07 AM IST
    date_range 10 Sept 2025 11:07 AM IST

    മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ം

    ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി
    മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ം
    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 100,000 മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. 12,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ൽ 72 പു​തി​യ പൂ​ന്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കും. മു​ഹ​റ​ഖി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക, വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ ത​നി​മ സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ന​ഗ​ര​ത്തെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക്കാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്, അ​തു​പോ​ലെ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.



    പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, പ​രി​സ്ഥി​തി, ന​ഗ​ര​പ​ര​മാ​യ എ​ല്ലാ വ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 19-ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ നി​ർ​മ്മി​ച്ച ഇ​സാ അ​ൽ ക​ബീ​ർ കൊ​ട്ടാ​രം പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗം. ഭ​ര​ണ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ര്യാ​ല​യ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​കൊ​ട്ടാ​രം. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച ഈ ​കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ന്റെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം ഒ​രു സാം​സ്കാ​രി​ക ക​ട​മ​യും ദേ​ശീ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യു​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

    ന​ഗ​ര ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും, ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2030-ന്റെ ​ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യോ​ജി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക, പൊ​തു​ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:projectBahrain Newsgulf news malayalamMuharraq governorate
    News Summary - One hundred thousand trees to be planted in Muharraq Governorate
