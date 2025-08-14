Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഏ​ക​ദി​ന...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 9:28 AM IST

    ഏ​ക​ദി​ന നാ​ട​ക​ക്ക​ള​രി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    one day play
    cancel
    camera_alt

    ഏ​ക​ദി​ന നാ​ട​ക​ക്ക​ള​രി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ റി​ഫ മേ​ഖ​ല നാ​ട​ക വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദി​ന നാ​ട​ക​ക്ക​ള​രി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.സ​ൽ​മാ​നി​യ​യി​ലെ പ്ര​തി​ഭ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് പ്ര​തി​ഭ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ജോ​ഷ് മൊ​റാ​ഴ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു . മേ​ഖ​ല നാ​ട​ക വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​നോ​ജ് എ​ട​പ്പാ​ൾ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ലി​ജി​ത്ത് പു​ന്ന​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​തി​ഭ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം എ​ൻ.​കെ. വീ​ര​മ​ണി, പ്ര​തി​ഭ നാ​ട​ക വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ​ൻ.​കെ. അ​ശോ​ക​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ഹേ​ഷ്, മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷി​ജു പി​ണ​റാ​യി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ പ്ര​വീ​ൺ രു​ഗ്മ ഏ​ഴോം, ഉ​ദ​യ​ൻ കു​ണ്ടം​കു​ഴി എ​ന്നി​വ​ർ നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ സ്പ​ർ​ശി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഒ​രു ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​ൻ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ക്യാ​മ്പ് ന​യി​ച്ചു. പ്ര​തി​ഭ​യി​ലെ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും എ​ത്തി​യ നാ​ട​ക ത​ൽ​പ​ര​രാ​യ​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​വെ​ച്ച് ക്യാ​മ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഷീ​ബ രാ​ജീ​വ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ജോ​ഷ് മൊ​റാ​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​മാ​റി. ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും പ്ര​സ്തു​ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsplayone dayBahrain NewsBahrain PrathibaRifa Area
    News Summary - One-day plays organized
    Similar News
    Next Story
    X