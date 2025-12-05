Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഒന്നര വയസ്സുകാരിക്ക്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 12:12 PM IST

    ഒന്നര വയസ്സുകാരിക്ക് ‘ജീനിയസ് സ്റ്റാർ’ ബഹുമതി

    text_fields
    bookmark_border
    കു​റ്റി​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി എ​രി​ഷ് ലാ​റി​ന് റെ​ക്കോ​ഡ് അം​ഗീ​കാ​രം
    ഒന്നര വയസ്സുകാരിക്ക് ‘ജീനിയസ് സ്റ്റാർ’ ബഹുമതി
    cancel
    camera_alt

    എ​രി​ഷ് ലാ​റി​ൻ ബഹുമതികളുമായി

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ഓ​ർ​മ​ശ​ക്തി​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​പാ​ട​വ​വും കൊ​ണ്ട് ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ ഒ​ന്നൊ​ന്നാ​യി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി മ​ല​പ്പു​റം കു​റ്റി​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി എ​രി​ഷ് ലാ​റി​ൻ പി. ​ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്‌​സ്, ഏ​ഷ്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്‌​സ് എ​ന്നീ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഒ​ന്ന​ര​വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യെ തേ​ടി ജീ​നി​യ​സ് ബു​ക്ക് റോ​ക്കോ​ഡി​ന്റെ ‘ജീ​നി​യ​സ് സ്റ്റാ​ർ’ ബ​ഹു​മ​തി​യെ​ത്തി​യ​ത്. വെ​റും ഒ​ന്ന​ര വ​യ​സ്സ് മാ​ത്രം പ്രാ​യ​മു​ള്ള എ​രി​ഷി​നെ, വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളെ കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ക​ഴി​വാ​ണ് ഈ ​അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, ജ്യാ​മി​തീ​യ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ക​ൾ ഇ​വ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ണ്ണം കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ വ്യ​ക്തി എ​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡാ​ണ് എ​രി​ഷ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ, ലോ​ക റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ‘വേ​ൾ​ഡ് കി​ങ്ങി​ന്റെ’ 'ടോ​പ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്സ് 2025' പ​ട്ടി​ക​യി​ലും ഈ ​മി​ടു​ക്കി സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​റ്റി​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഹ​സീം പി​യു​ടെ​യും ശ​ബാ​ന​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​ണ് എ​രി​ഷ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​വ​ർ, മ​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും ന​ൽ​കി കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്. പി​താ​വ് ഹ​സീം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് ഫോ​റം (ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ്) അം​ഗം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulf
    News Summary - One and a half year old girl awarded 'Genius Star'
    Similar News
    Next Story
    X