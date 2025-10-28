Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    28 Oct 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    28 Oct 2025 11:09 AM IST

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സംഘടിപ്പിച്ചു
    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബു​ദൈ​യ ഏ​രി​യ ഓണാഘോഷം

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 2025ലെ ​പൊ​ന്നോ​ണം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബു​ദൈ​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. കെ.​പി.​എ ബു​ദൈ​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ജോ വി​ജ​യ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്രി​ൻ​സ് ജോ​ർ​ജ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​പി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, കെ.​പി.​എ മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് കാ​വ​നാ​ട്, ബു​ദൈ​യ ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജോ​സ് മ​ങ്ങാ​ട്, ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാം, ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു ഡാ​നി​യേ​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Gulf News onam celebration Kollam Pravasi Association
