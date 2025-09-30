Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഓ​ണാ​ഘോ​ഷം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 2:08 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 2:08 PM IST

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 10 ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന പോ​ന്നോ​ണം 2025 ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​റ ആ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ഓ​ണ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ കെ.​പി.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യും ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കെ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ മേ​നോ​ൻ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യു​മാ​യി.

    കെ.​പി.​എ ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തോ​മ​സ് ബി.​കെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഹ​നാ​സ് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വി​നീ​ത് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ, ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ജേ​ഷ് വി.​പി, ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ വി.​പി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ്രീ​ലാ​ൽ ഓ​ച്ചി​റ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ന്തോ​ഷ് കാ​വ​നാ​ട്, രാ​ജ് ഉ​ണ്ണി​ക​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ബി​ജു ആ​ർ. പി​ള്ള, സ്മി​തേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടൊ​പ്പം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും കെ.​പി.​എ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​വി​ധ ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Onam celebrations organized
    Similar News
    Next Story
    X