Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 2:16 PM IST

    പ്ര​വാ​സി​പ്പൊ​ന്നോ​ണം

    നാ​ലു മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​യോ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ
    പ്ര​വാ​സി​പ്പൊ​ന്നോ​ണം
    ‘കു​ടും​ബ​ത്തോ​ണം’  ഐ​ശ്വ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും ഓ​ണം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ആ​ശം​സി​ക്കു​ന്നു തി​രു​വോ​ണ നാ​ളി​ൽ പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കി ഓ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​യാ​യ പ്ര​മോ​ദും കു​ടും​ബ​വും. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​മോ​ദും കു​ടും​ബ​വും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലാ​ണ് ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ചി​ത്രം സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ന് തി​രു​വോ​ണം. ലോ​ക മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തോ​ടെ​യും ആ​മോ​ദ​ത്തോ​ടെ​യും ആ​ന​ന്ദ​ത്തോ​ടെ​യും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ദി​നം. മ​ല​യാ​ളി​യെ​വി​ടെ​യു​ണ്ടോ അ​വി​ടെ​യെ​ല്ലാം ആ​ഘോ​ഷ​വു​മു​ണ്ട്. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും പൊ​ലി​വൊ​ട്ടും കു​റ​യാ​റി​ല്ല. ഇ​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ഓ​ണം ആ​രാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് പോ​ലും പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​മേ പ​റ​യാ​നു​ണ്ടാ​കൂ. നാ​ട്ടി​ലെ ഓ​ണ​ത്തി​ന് പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ത്തെ പെ​രു​മ​യാ​ണ് പ​റ​യാ​നു​ണ്ടാ​വു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല. അ​ത്തം പ​ത്തോ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ൽ​ക്കി​ല്ല ഇ​വി​ട​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ.

    നാ​ലു മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണി​വി​ടം അ​ര​ങ്ങൊ​രു​ങ്ങു​ക. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഓ​ണം ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​വ​സാ​നം മു​ത​ലേ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യും തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. തി​രു​വോ​ണ​ദി​ന​മാ​യ ഇ​ന്ന് പൊ​തു ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ അ​മ്പ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​യും വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സ​ദ്യ​യൊ​രു​ക്കി​യും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും. ഓ​ണ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ക.

    കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ്, കെ.​സി.​എ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ, ജി​ല്ല കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ന്നു​വേ​ണ്ട, മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ​ല്ലാ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​മു​ണ്ടാ​കും. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളൊ​ന്ന​ട​ങ്കം ഒ​ത്തു​കൂ​ടു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളാ​വും ഇ​തെ​ല്ലാം.

    X