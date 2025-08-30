Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 9:21 AM IST

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    onam commitee formed
    ഫെ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രണം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഫെ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്റ്റീ​വ​ൻ​സ​ൺ മെ​ൻ​ഡീ​സി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ ബാ​ബു സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ റോ​യ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ഷ്ന ര​ഞ്ജി​ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ല​തീ​ഷ് മോ​ഹ​ൻ, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യേ​ഷ് ജ​യ​ൻ, എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജി ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ത്തി​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി ക്ലോ​ഡി ജോ​ഷി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​ഗു​ദൈ​ബി​യ​യി​ലു​ള്ള സ്വി​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ വെ​ച്ച് വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​യോ​ടു​കൂ​ടി ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​യി ഷാ​ജി ജോ​സ​ഫ്, ജി​ഷ്ണ ര​ഞ്ജി​ത്ത്, ഓ​ണ​സ​ദ്യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി ബി​നു ശി​വ​ൻ, ഗെ​യിം​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി ക്രി​സ്റ്റോ​ഫ​ർ, കൂ​പ്പ​ൺ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി ര​ഞ്ജി​ത് രാ​ജു, ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്റ്റീ​വ​ൻ​സ​ൺ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​മേ​ശി​ന് കൈ​മാ​റി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

