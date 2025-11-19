Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 2:15 PM IST

    ഓണാഘോഷവും സ്ഥാനാരോഹണവും

    ഓണാഘോഷവും സ്ഥാനാരോഹണവും
    ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ലാ​കാ​യി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​രം​ഗ​ത്തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, ന​ടി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ കാ​ത്തു സ​ച്ചി​ൻ​ദേ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി.

    ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ​വും ന​ട​ന്നു. ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നീ​സ് ബാ​ബു, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ രേ​ഷ്മ സു​ബി​ൻ ദാ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നീ​തു ല​ക്ഷ്മി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​സ്‌​ന അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഫാ​ദി​ൽ അ​ലി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​യി​ഷ സെ​ബാ, ട്ര​ഷ​റ​ർ കാ​ശി​നാ​ഥ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ ശി​ശു​ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും നി​ല​വി​ലെ അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ​മാ​രു​മാ​യ സ​ലാം മ​മ്പാ​ട്ടു​മൂ​ല, രാ​ജേ​ഷ് വി.​കെ, ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, മ​നു ത​റ​യ്യ​ത്ത്, ഷ​ബീ​ർ മു​ക്ക​ൻ, ര​ജീ​ഷ് ആ​ർ.​പി, ജം​ഷി​ദ് വ​ള​പ്പ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ക​നോ​ലി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ലാ​ലു ചെ​റു​വോ​ട്, ആ​ഷി​ഫ് വ​ട​പു​റം, റ​സാ​ഖ് ക​രു​ളാ​യി, വി​ജേ​ഷ് ഉ​ണ്ണി​രാ​ജ​ൻ, സാ​ജി​ദ് ക​രു​ളാ​യി, അ​രു​ൺ കൃ​ഷ്ണ, ജു​മി മു​ജി, ഷിം​ന ക​ല്ല​ടി, മെ​ഹ്ജ​ബി​ൻ സ​ലീ​ജ്, നീ​തു ര​ജീ​ഷ്, മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ, ഫ​ർ​സാ​ന ന​ജീ​ബ്, വൈ​ഷ്ണ​വി ശ​ര​ത്, ഷാ​മി​യ സാ​ജി​ദ്, ഷ​ഫ യാ​ഷി​ഖ് എ​ന്നി​വ​രേ​യും മെ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ദീ​ബ് ഷ​രീ​ഫ്, റ​മീ​സ് കാ​ളി​കാ​വ്, ബ​ഷീ​ർ വ​ട​പു​റം, അ​ദീ​ബ് ചെ​റു​നാ​ല​ക​ത്ത്, സു​ബി​ൻ മു​ത്തേ​ടം, ന​ജീ​ബ് ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്, റ​ഫീ​ഖ് അ​ക​മ്പാ​ടം, ഉ​മ്മ​ർ സി.​കെ, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജം​ഷി​ത ക​രി​പ്പാ​യി, അ​മ്പി​ളി രാ​ജേ​ഷ്, റ​ജീ​ന ഇ​ബ്രാ​ഹീം, മു​ഹ്സി​ന കെ.​സി, മി​ൻ​സി​യ ആ​സി​ഫ്, ദി​വ്യ ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ വി​ജേ​ഷ് ഉ​ണ്ണി​രാ​ജ​ൻ, ജു​മി​മു​ജി എ​ന്നി​വ​ർ പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രും രാ​ജേ​ഷ് പെ​രു​ങ്കു​ഴി, ഷിം​ന ക​ല്ല​ടി എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രു​മാ​യി. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക​നോ​ലി ആ​ർ​ട്സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ​യും ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ച​ട​ങ്ങി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബി​ൻ ദാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സാ​ജി​ദ് ക​രു​ളാ​യി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

