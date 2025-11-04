Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 9:12 AM IST

    ഓ​ണ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ

    ഓ​ണ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​രൂ​ർ ന​ടേ​മ്മ​ൽ, ന​ട​ക്കു​മീ​ത്ത​ൽ, കോ​ട്ട് മു​ക്ക് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ബി.​എം.​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി സാ​ജി​ദ് അ​രൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഷൈ​ജി​ത്ത് ടി.​പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​വി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​വു​റ്റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷാ ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ രൂ​പ​രേ​ഖ​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ചെ​ക്ക​പ്പ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ജീ​ഷ് പി.​കെ, ഷാ​ഗി​ർ കു​നി​യി​ൽ, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ൻ.​പി, ചെ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​ൻ, ര​ഘു​നാ​ഥ് എ​ൻ.​പി, പ്ര​കാ​ശ​ൻ പി.​പി, രാ​ജേ​ഷ് എ.​കെ, ജീ​പേ​ഷ് , ഷാ​ജു കെ ​കെ, രാ​ഘ​വ​ൻ വോ​ൾ​ഗ, അ​ജി​ത്ത് എം ​ഇ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​യ​ർ​പ്പി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു. ചാ​ലി​ൽ രാ​ജീ​വ​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ ഓ​പി, രാ​ജീ​വ​ൻ ജി.​കെ, ബൈ​ജു കെ, ​റ​ഫീ​ഖ് എം.​കെ, അ​സീ​സ് കെ.​എം, വി​ഷ്ണു പി.​കെ, വി​ഥു​ൻ സി.​പി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.മ​നോ​ഹ​ര​ൻ വി.​കെ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഒ.​പി, ശ​ശി എ.​പി, പ​വി എ.​പി, ജി​ത്തു കെ.​എം, അ​നൂ​ജ ജി​ത്തു, ലി​ജി​ന നി​ജീ​ഷ്, സാ​നി​ധ്യ, ശ​ശി കെ.​ടി, ഷാ​ജു എ.​ടി, രേ​ഷ്മ രാ​ജേ​ഷ്, അ​നു​സ്‌​മൃ​തി എ.​കെ, സ​ജീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ലി​ഷ സ​ജീ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ, സാ​ഥ്വി​ക് , സ്വാ​തി​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ജേ​ഷ് വി.​പി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷൈ​ജു ഓ ​എം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

