Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    2 Nov 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    2 Nov 2025 1:32 PM IST

    പ​ത്തേ​മാ​രി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    പ​ത്തേ​മാ​രി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    പ​ത്തേ​മാ​രി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: പ​ത്തേ​മാ​രി പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘പ​വി​ഴ​പ്പൊ​ലി​വ് 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    നാ​ടി​ന്റെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ ഉ​ണ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഫ്രാ​ൻ​സീ​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​നീ​ഷ് ആ​ല​പ്പു​ഴ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജ്മ​ൽ കാ​യം​കു​ളം സ്വാ​ഗ​ത​മാ​ശം​സി​ച്ചു.

    മു​ഖ്യാ​തി​ഥി മൂ​സ​ഹാ​ജി ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പ​ത്തേ​മാ​രി സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ സ​നോ​ജ് ഭാ​സ്ക​ർ, കോ​ർ​ക​മ്മ​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഈ​റ​ക്ക​ൽ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ലി​ബീ​ഷ് വെ​ള്ളൂ​ക്കാ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ക​നാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്തി​നും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി മൂ​സ​ഹാ​ജി​ക്കും പ​ത്തേ​മാ​രി​യു​ടെ സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വാ​യി മെ​മ​ൻ​റാ ന​ൽ​കി. അ​തോ​ടൊ​പ്പം 46 ത​വ​ണ​യി​ല​ധി​കം ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ൽ​കി​യ സു​ജേ​ഷ് എ​ണ്ണ​യ്ക്കാ​ടി​നും ആ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി. രാ​ജേ​ഷ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​യു​ടേ​യും സു​നി​ൽ സു​ശീ​ല​ന്റെ​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​പ​ന​മാ​യ​ത്.

    ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ജി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​കാ​ശ്, ശ്യാ​മ​ള, ജോ​ബി മോ​ൻ, അ​നി​ത, ലൗ​ലി, ആ​ശ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു.

    X