ഓണാഘോഷംtext_fields
മനാമ: കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ 2025ലെ പൊന്നോണം ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സിത്ര ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷം വിപുലമായി സംഘടിപ്പിച്ചു. കെ.പി.എ പ്രസിഡന്റ് അനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ലോക കേരളസഭ അംഗവും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനുമായ ഷാജി മൂതല മുഖ്യാതിഥിയായി. കെ.പി.എ സിത്ര ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് വിനീഷ് മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി അരുൺ കുമാർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
കെ.പി.എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് പ്രബുദ്ധൻ, ട്രഷറർ മനോജ് ജമാൽ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കോയിവിള മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ്, അസിസ്റ്റന്റ് ട്രഷറർ കൃഷ്ണകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് ട്രഷറർ ബിനു കുണ്ടറ, സിത്ര ഏരിയ കോഓഡിനേറ്റർമാരായ സിദ്ദിഖ് ഷാ, ഫൈസൽ പത്തനാപുരം, ഏരിയ ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി വിഷ്ണു ഷാജി, ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മനാഫ് ബഷീർ എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു.
ഏരിയ ട്രഷറർ ഷാൻ അഷ്റഫ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. സെൻട്രൽ, ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും പ്രവാസശ്രീ അംഗങ്ങളും ഓണാഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു.
വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യയും അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികളും ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി.
