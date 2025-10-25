Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 8:19 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 8:19 AM IST

    ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025; തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025; തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ബി.​എം.​സി ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബി.​എം.​സി ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 1200ൽ ​അ​ധി​കം താ​ഴ്ന്ന വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ സൗ​ജ​ന്യ ചാ​രി​റ്റി ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17 ന് ​രാ​വി​ലെ 11ന് ​ബി.​എം.​സി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​ഹ​സ​ൻ ഈ​ദ് ബു​ഖ​മ്മാ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫി​ലാ​ന്ത​ലി​ക് സൊ​സൈ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​വു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ജ​നാ​ഹി, അ​ൽ ഖാ​ദി​സി​യ യൂ​ത്ത് എം​പ​വ​ർ​മെൻറ് സെൻറ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് യൂ​സ​ഫ് ജ​റാ അ​ൽ ദോ​സ​രി, ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഷാ​നി​ക ദി​സ​നാ​യ​കേ, നേ​പ്പാ​ൾ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ തീ​ർ​ഥ രാ​ജ് വാ​ഗ്ലെ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ എം.​ഡി. റൈ​സ് ഹ​സ​ൻ സ​രോ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ര്‍മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഫ്രാ​ന്‍സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ചാ​രി​റ്റി ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ൽ​ഹി​ലാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെൻറ​ർ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഗോ​പി​നാ​ഥ​മേ​നോ​ൻ, മോ​നി ഒ​ടി​ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ, ബ​ഷീ​ർ അം​ബ​ലാ​യി, ജേ​ക്ക​ബ് തെ​ക്കും​തോ​ട്, മ​നോ​ജ് വ​ട​ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

