Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right'തു​മ്പ​ക്കു​ടം ഓ​ണം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 9:27 AM IST

    'തു​മ്പ​ക്കു​ടം ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം'

    text_fields
    bookmark_border
    തു​മ്പ​ക്കു​ടം ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം
    cancel
    camera_alt

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ്‌ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ

    അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​യി​ലെ തു​മ്പ​മ​ൺ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ തു​മ്പ​മ​ൺ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ‘തു​മ്പ​ക്കു​ടം’ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, സൗ​ദി​യ ചാ​പ്റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഉ​മ​ൽ​ഹ​സം ടെ​റ​സ് ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ ആ​ർ.​ജെ. അ​പ്പു​ണ്ണി ഭ​ദ്ര​ദീ​പം തെ​ളി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ് ഷാ​ജി​ദി​ന്റെ വി​സ്മ​യ പ്ര​ക​ട​നം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ്വാ​ല ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ഗാ​ന​മേ​ള​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ​ത ന​ൽ​കി. മോ​ൻ​സി ബാ​ബു, ക​ണ്ണ​ൻ, ഡെ​ന്നി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ച്ച​ത്.

    തു​മ്പ​ക്കു​ടം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ജി ജോ​ർ​ജ് വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. ക​ണ്ണ​ൻ, സൗ​ദി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റെ​ന്നി അ​ല​ക്സ്, പ്ര​കാ​ശ് കോ​ശി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ജോ​യി മ​ല​യി​ൽ, വ​ർ​ഗീ​സ് മോ​ടി​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ജീ​ഷ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X