Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 9:25 AM IST

    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം അ​ഹ്‌​ല​ൻ പൊ​ന്നോ​ണം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം അ​ഹ്‌​ല​ൻ പൊ​ന്നോ​ണം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

     മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം അ​ഹ്‌​ല​ൻ പൊ​ന്നോ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'അ​ഹ്‌​ല​ൻ പൊ​ന്നോ​ണാ​ഘോ​ഷം' വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് വി​വി​ധ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​മാ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ സ​യ്യാ​നി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ രാ​വി​ലെ 11ന് ​ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടെ​യാ​ണ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. രാ​ത്രി 12 ഓ​ടെ ഗാ​ന​മേ​ള​യോ​ടു​കൂ​ടി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തി​ര​ശ്ശീ​ല വീ​ണു. വ​നി​താ​വേ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പാ​യ​സ​മ​ത്സ​രം, മ​ഞ്ചാ​ടി ബാ​ല​വേ​ദി അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ 'കു​ട്ടി​യോ​ണം' പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ​മാ​പ​ന​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചൂ​ര​ക്കൂ​ടി ക​ള​രി​സം​ഘം വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ള​രി​പ്പ​യ​റ്റ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    എം.​എം.​എ​സ്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന​സ് റ​ഹീ​മി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം എം.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ജ​നാ​ഹി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബി.​എം.​സി. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം ബി​ജു ജോ​ർ​ജ്, സം​ഘാ​ട​ന ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ല​ത്തീ​ഫ് കെ. ​എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ തി​രു​വാ​തി​ര മ​ത്സ​രം, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. എം.​എം.​എ​സ് മ​ല​യാ​ളം പാ​ഠ​ശാ​ല​യി​ലെ 'മു​ല്ല ബാ​ച്ചി​ൽ' ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ശി​ഹാ​ബ് ക​റു​ക​പു​ത്തൂ​ർ, അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ൻ​ഷീ​ർ, പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​ർ വ​ട​ക​ര, ബാ​ഹി​റ അ​ന​സ്, ഫി​റോ​സ് വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, മൊ​യ്‌​ദി ടി.​എം.​സി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, ഗോ​കു​ൽ കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വ​നി​താ​വേ​ദി ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ, സൗ​മ്യ ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ഷീ​ന നൗ​സ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celbrationBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X