    Bahrain
    date_range 8 Oct 2025 1:40 PM IST
    date_range 8 Oct 2025 1:40 PM IST

    പ​ട​വ് കു​ടും​ബ​വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ണ​ത്തു​ടി-2025’ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യി

    പ​ട​വ് കു​ടും​ബ​വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ണ​ത്തു​ടി-2025’ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യി
    മ​നാ​മ: പ​ട​വ് കു​ടും​ബ​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം 'പ​ട​വ് ഓ​ണ​ത്തു​ടി 2025 ' മ​നാ​മ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ട​വ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നി​ൽ ബാ​ബു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ പ​ട്ടാ​മ്പി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ ​മാ​ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി, ന​ജീ​ബ് ക​ട​ലാ​യി, പ്യാ​രി​ലാ​ൽ, സ്റ്റീ​വ​ൻ​സ​ൻ, കാ​സിം പാ​ട​ത്താ​യി​ൽ, അ​ൻ​വ​ർ ശൂ​ര​നാ​ട്, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ഷി​ബു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, നൗ​ഷാ​ദ് മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, സ​ലീം ത​യ്യ​ൽ, ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​ഹി​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ൽ നി​ന്ന് സോ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്തി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഉ​മ്മ​ർ പാ​നാ​യി​ക്കു​ളം, പ​ട​വ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം, റ​സി​ൻ ഖാ​ൻ, സ​ഹീ​ർ ആ​ലു​വ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, ന​ബീ​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​രി, സ​ജി​മോ​ൻ, സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, അ​ജാ​സ്, അ​ന​സ് മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, ബ​ഷീ​ർ ഔ​ജാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്, അ​ബ്ദു​ൽ നൗ​ഷാ​ദ് ത​യ്യ​ൽ, പ്ര​വീ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പ​ട​വ് കു​ടും​ബ​വേ​ദി​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ സ്വാ​ദി​ഷ്ട​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ വേ​റി​ട്ട​താ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ടീം ​സി​ത്താ​ർ, കൂ​ടാ​തെ പ​ട​വി​ന്റെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ ഗീ​ത് മ​ഹ​ബൂ​ബ്, നി​ദാ​ൽ ഷം​സ്, ബൈ​ജു മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നൊ​രു​ക്കി​യ ഗാ​ന​വി​രു​ന്നും ഐ​സ​ക് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഉ​പ​ക​ര​ണ സം​ഗീ​ത​വും അ​ര​ങ്ങേ​റി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

